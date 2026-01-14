Comuna din România care stă pe o adevărată "comoară". Trebuie 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață

O comună din România stă pe o adevărată comoară, însă are nevoie de 3.000.000 de euro ca să o scoată la suprafață. Este vorba de localitatea Budureasa din Munții Apuseni, iar edilul și-a propus să facă primul foraj de apă geotermală din zona montană a Bihorului.

Potrivit primarului Adrian Magda, studiile arată că în subsolul comunei există un zăcământ important de apă termală, care atinge temperaturi de 60-70 de grade Celsius, așa că un foraj ar putea susține încălzirea clădirilor publice din Budureasa.

Comoara din adâncuri

„Studiile ne arată că apa termală de la noi e foarte caldă și zăcământul are potențial. Ar trebui să facem un foraj la 2.000 de metri adâncime, de unde vom scoate apă cu 60-70 grade Celsius. Avem licență de exploatare, ne mai trebuie finanțare, pentru că un astfel de foraj costă cam 3 milioane de euro. Am depus proiectul la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, sperăm că vom atrage fondurile”, a declarat Adrian Magda pentru Bihoreanul.

Investiția estimată la 36 de milioane de lei ar asigura realizarea unui sistem de termoficare bazat pe apă geotermală pentru clădirile publice din comuna Budureasa. Mai precis, ar urma să fie astfel încălzite sediul Primăriei, școlile și grădinițele din comună, căminul cultural, dispensarul uman, precum și un muzeu local. În prezent, clădirile publice din Budureasa sunt încălzite cu lemne, așa cum de altfel se încălzește și populația din comună.

„Zăcământul nu a mai fost exploatat, acesta ar fi primul foraj. Sperăm că vom reuși cât mai curând”, a mai spus Magda.

