Case la ţară, cu prețuri de oraș. Iar de când ieşi pe poartă... o aventură, în fiecare zi ploioasă. La nici cinci kilometri de Iaşi ai ocazia să afli cum au trăit străbunicii noştri: în glod până dincolo de glezne. Modernizarea comunei Rediu a venit la pachet cu un nedorit traseu de offroad pe care cei care şi-au dorit o casă departe de betoanele oraşului sunt nevoiţi să îl străbată zilnic. Înoată prin noroaie.

În comuna Rediu, paradisul imobiliar aflat la doar patru kilometri de Iaşi, un metru pătrat de teren se vinde la preț de oraș, dar accesul a rămas... la nivel de Ev Mediu. Case evaluate la peste 200.000 de euro străjuiesc o stradă desfundată, care testează zilnic nu doar suspensiile mașinilor, ci și răbdarea locuitorilor. "Suntem în nămol până în gât, vorba aia. Să nu rămân împotmolită, îmi este teamă. Terenurile sunt foarte scumpe 500 de metri de teren, în jur de 50.000 de euro", spune o femeie.

Primăria ridică din umeri

Lucrările de la reţeaua de canalizare au agravat situaţia, iar topirea zăpezilor a desăvârşit coşmarul. Cizmele de cauciuc nu sunt doar un accesoriu, sunt absolut necesare pentru a înainta prin noroi. Cel puțin 6 străzi arată la fel. Primăria ridică din umeri: spune că nu poate interveni, de drum se va ocupa firma tocmită să tragă canalizarea.

"Mi-a spus că aduce patru maşini de piatră şi să le pună în zonă. Drumul acesta este prins doar pe o listă de sinteză. Garantat anul asta nu se va întâmpla pentru că toate direcţiile de dezvoltare ale ministerului sunt blocate anul acesta", a declarat Ioan Condrea, primar Rediu. Pentru că e la o aruncătură de băţ de Iaşi, comuna Rediu e de nerecunoscut în ultimii ani. S-a umplut de case şi blocuri, dar infrastructura a rămas una de sat.

