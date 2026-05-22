Degeaba ai timp liber, dacă nu ai unde să-l petreci. La Lugoj, ștrandul a fost construit cu 7 milioane de lei și a funcționat doar câteva luni, apoi a fost închis. Este doar unul dintre exemplele care arată că investițiile abandonate ajung să coste mai mult, pentru că nu au fost făcute corect de la început. Acum, autoritățile investesc alte 2 milioane și jumătate de lei pentru reparații.

Betonul de jos din cauza infiltraţiilor s-a umflat şi se sparge. Spărtura asta am avut-o din primele zile (n.r. de deschidere).

Adică în primele zile după reabilitarea din 2019, făcută pe repede-înainte. De atunci și până în prezent, ștrandul a funcționat doar câteva luni pentru oameni. Pentru alte vietăți, în schimb, nu s-a închis niciodată.

"Ştrandul din Lugoj, unul dintre principalele locuri de relaxare ale orașului, dar care a ajuns un simbol al investițiilor făcute fără cap. A funcționat câteva luni, apoi a fost închis și abandonat complet. Nimeni nu l-a conservat, nimeni nu l-a întreținut", transmite Iulia Pop, reporter Observator.

"Catastrofă! Paragină, și vai, ce frumos a fost, foarte frumos, păcat!", a spus un localnic.

Investiţia de 7 milioane de lei a ajuns o ruină

În ultimii aproape 7 ani, investiția de 7 milioane de lei s-a degradat continuu.

"Am găsit un obiectiv nefuncțional în totalitate. Pompe nefuncționale, rețeaua de apă crăpată, fisurată, linerul tăiat", a declarat Călin Dobra, primar Lugoj.

Călin Dobra este primar din 2024 și a alocat acum 2,5 milioane de lei pentru a-l readuce la viață în această vară. În buget sunt cuprinse lucrări de reparații, dar și achiziția de echipamente necesare pentru funcționare. Chiar și așa, ștrandul nu va putea fi redeschis complet.

Ştrandul nu va putea fi redeschis complet nici după noile reparaţii

"Nu îl finalizăm în totalitate. Din păcate, partea de agrement pentru copii, unde sunt toboganele, nu o vom putea finaliza anul acesta, ținând cont că toată structura metalică nu a fost ISCIR-izată", a mai precizat primarul.

Bazinul de sărituri, de exemplu, trebuie închis total.

Iar povestea nu se oprește aici. La un pas distanță se află și SPA-ul interior al Lugojului: o investiție de un milion de euro care a funcționat o singură zi, exact în ziua inaugurării. Era în mai 2016, în plină campanie electorală, firesc. După pâine, sare, șampanie și agheasmă, SPA-ul s-a închis. Și așa a rămas, momentan.

"Nu intrăm în SPA, din păcate. Ca investiție, nu a fost finalizat niciodată, nu a fost recepționat niciodată, iar constructorul nu mai există", a subliniat primarul din Lugoj.

Două obiective care trebuiau să fie spații de relaxare au ajuns, în timp, exemple clare despre cât de scump devine să repari ceea ce a fost lăsat să moară încet sau a fost făcut... doar ca să fie făcut.

