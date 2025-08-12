Deținut evadat de la Penitenciarul Mărgineni

Un bărbat de 32 de ani din județul Prahova a evadat marți de la Penitenciarul Mărgineni. Ion Milosiu fusese condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor şi se afla în regim închis.

Potrivit ANP, în jurul orei 18.00 s-a constatat că deţinutul Milosiu Ion, condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare pentru act sexual cu un minor, clasificat în regim închis, a părăsit penitenciarul prin escaladarea gardului împrejmuitor al unității, în timp ce se afla la activități lucrative la blocul alimentar.

ANP arată că deținutul are înălțimea de 1,70 m, statură atletică mediu, ochi căprui, sprâncene arcuite, față ovală, ten închis, păr negru închis, barbă nerasă, iar la momentul părăsirii punctului de lucru purta tricou gri, pantaloni negri, adidași negri, șapca neagră.

Ce spun poliţiştii

Potrivit IPJ Dâmbovița, marți, în jurul orei 19.00, polițiștii au fost sesizați de un polițist din cadrul Penitenciarului Mărgineni cu privire la faptul că un bărbat, de 32 ani, din județul Prahova, ar fi evadat.

La momentul evadării, bărbatul era îmbrăcat în tricou gri, pantaloni negri, adidași de culoare neagră și purta o șapcă de culoare neagră.

Polițiștii desfășoară acțiuni de căutare a bărbatului. În cauză, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evadare.

Persoanele care dețin informații utile cu privire la depistarea bărbatului sunt rugate să anunțe de urgență cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la numărul de urgență 112.

