Un nou caz de violenţă împotriva cadrelor medicale a fost înregistrat zilele trecute la un spital din Borşa! Medicul acorda primul ajutor unei paciente, atunci când s-a trezit cu aparţinătorii femeii peste el.

de Redactia Observator

la 22.02.2026 , 09:21

Unul dintre bărbaţi l-a agresat fizic pe doctor şi i-a distrus ochelarii de vedere. Vă reamintim, un episod similar s-a întâmplat şi la Târgu Jiu, acolo unde un alt cadru medical a fost bruscat de rudele unei paciente în Unitatea de Primiri Urgenţe.

Şeful DSU, Raed Arafat, a reacţionat pe reţele sociale şi consideră că actele de violenţă sunt cauzate de ura pe care o oamenii o au faţă de "sistem", însă, aceştia ar trebui să înţeleagă că în spatele halatului nu este "sistemul", ci un om care are familie şi, de cele mai multe ori, este epuizat din cauza volumului mare de muncă.

medic borsa spital bataie dsu raed arafat cadre medicale
