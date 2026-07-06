Dezastru ecologic şi pe Lacul Corbu din judeţul Constanţa, după ce mii de peşti au fost găsiţi plutind pe luciul apei. Specialiștii au prelevat probe pentru a stabili cauza exactă a mortalității, iar primele ipoteze indică fie lipsa oxigenului din apă, favorizată de caniculă și ploile torențiale, fie o posibilă poluare. Pierderile sunt uriaşe şi estimate la aproape 20 de tone.

Amploarea dezastrului se vede atât de la înălţime, cât şi de la sol. Specialiştii au prelevat probe de apă și exemplare de pește pentru a stabili din ce cauză au murit peştii.

"Vom analiza, pe de-o parte, ca și posibilă cauză, temperaturile ridicate din ultima perioadă. O apă caldă nu reține prea bine oxigenul. Pe de altă parte, putem investiga și implicarea ploilor abundente, torențiale, din ultimele zile", a declarat Victor Niţă, de la Institutul de Cercetări Marine.

Valul de căldură, combinat cu precipitațiile torențiale, au creat condiții pentru o scădere bruscă a oxigenului din apă. În plus, proprietarul amenajării piscicole susține că apa ajunsă în lac după ploaie ar fi fost contaminată și acuză deversări provenite din sistemul de canalizare. Compania de apă respinge însă acuzațiile.

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"Stația de pompare nu are nici măcar descărcare de siguranță la nivelul lacului. Primele evaluări ale autorităților indică drept cauză probabilă temperaturile ridicate și reducerea oxigenului dizolvat din apă", a declarat Otilia Orac, reprezentant Agenţia Naţională de Pescuit şi Acvacultură.

Până atunci, propietarul îşi calculează prejudiciul.

"Prejudiciul cred că este undeva între 15 şi 20 de tone de peşte. Este investiţia de cinci ani care s-a pierdut într-o zi.

Probele biologice și cele de apă sunt analizate în laborator şi urmează să fie gata zilele următoare", a declarat Marin Cornel, manager Lac Corbu.