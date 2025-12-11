Dialog între şefele CAB, surprins de presă la conferinţă: "M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc"

În timpul desfăşurării conferinţei de presă a conducerii Curţii de Apel Bucureşti, joi, unul dintre dintre vicepreşedinţii instanţei i-a arătat telefonul preşedintei şi i-a spus: "Mă sună Lia, mă duc să vorbesc". Conducerea Curţii de Apel Bucureşti a organizat o conferinţă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder.

Conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder.

La un moment dat, un reporter a întrebat-o pe Liana Arsenie despre un eveniment controversat din urmă cu câţiva ani, în care Cătălin Predoiu, pe atunci ministru al Justiţiei, ar fi anunţat public achitarea soţului fostei şefe DIICOT, Giorgiana Hossu, deşi dosarul nu fusese finalizat, iar sentinţa de achitare a venit după două luni.

Liana Arsenie a făcut parte din completul care a soluţionat dosarul, iar întrebarea reporterului viza dacă oamenii politici au influenţat verdictele judecătorilor.

"M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc"

În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a şoptit: "M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc" şi a părăsit prezidiul unde se făceau declaraţii.

Ea a revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: "Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat".

"Instanţa nu a simţit că ar fi sugerat vreodată cineva, ceva. Eu nici nu am ştiut de declaraţia respectivă", a venit răspunsul preşedintei CAB la întrebarea reporterului.

Dialogul a fost surprins de microfoanele televiziunilor amplasate în faţa celor trei judecătoare.

După câteva momente, Liana Arsenie a refuzat să mai răspundă la întrebările jurnaliştilor, în ciuda protestelor acestora, şi a părăsit sala.

Cum explică Lia Savonea cele întâmplate

Președinta Curții Supreme, Lia Savonea, a declarat pentru HotNews că în timpul conferinței de presă a luat legătura cu judecătoarea Ionela Tudor, care are și rolul de purtătoare de cuvânt a instituției, pentru a-i redirecționa o întrebare pe care ea o primise din partea presei despre perioada în care se afla la conducerea instituției.

"Am primit de la presă următoarea întrebare: 'La data la care s-a judecat dosarul Vanghelie mai erați la CAB?' și l-am redirecționat purtătorului de cuvânt de la Curte. Eu sunt la birou, la calculator, nu am urmărit conferința de presă, am văzut doar reacțiile din presă. Am primit această întrebare, i-am redirecționat-o (n.r. către Ionela Tudor) și n-a înțeles ce era cu ea și a ieșit și m-a întrebat. I-am spus: Sunt întrebată, vedeți dacă se discută, lămuriți voi, că e la voi dosarul, acolo s-a discutat, nu pot eu să răspund presei. Eu sunt plecată din 2023 de acolo. Am rugat-o să clarifice, habar n-am dacă a clarificat între timp lucrul acesta Eu i-am dat mesaj și probabil a zis: Mă duc să vorbesc să văd despre ce e vorba. Am rugat-o să clarifice ei lucrul ăsta că nu mai e în competența mea să clarific ce era la CAB", a declarat Lia Savonea pentru HotNews.

