Criza apei din Prahova se rezolvă cu ţârâita. După două săptămâni de chin, de astăzi au apă bună de băut doar jumătate dintre oamenii afectaţi. Curg, însă, valuri de acuzaţii şi demisii. Doi şefi de la Apele Române au rămas fără funcţie, iar ministrul Mediului ameninţă acum şi compania care filtrează apa.

Direcţia de Sănătate Publică a anunţat că apa este potabilă în şase dintre cele 13 localităţi afectate. Neîncrezători, oamenii continuă să vină să ceară apă îmbuteliată din rezerva statului.

"E bună pe naiba. Am şi gustat parcă şi miroase. [...] Mai bună era aia de ploaie" a spus un localnic.

Localnic: Am aflat acum vreo 5 minute, dar din gură în gură.

Reporter: Cum au fost astea două săptămâni?

Localnic: De chin, de groază.

La Câmpina, cel mai mare oraş afectat, problema încă nu s-a rezolvat, însă.

"Încerc să mă spăl pe mâini. […] Gătit apă plată, spălat pe dinţi apă plată, pe faţă" a spus un localnic.

Apa va fi potabilă în toate localităţile afectate mâine

Autorităţile estimează că apa va fi potabilă în toate localităţile afectate mâine.

"Vin de la muncă, aştept să iau apă. Îmi este frică să fac şi baie. Am ajuns să ne certăm pe apă" a mai povestit cineva.

Neregulile au lăsat 170.000 de oameni fără apă

După ce raportul Corpului de Control de la ministerul Mediului a arătat neregulile care au lăsat fără apă 170.000 de oameni, şeful de la Apele Române a demisionat, iar directoarea de la Administraţia Bazinală de Apă Buzău-Ialomița a fost demisă. Ministrul Mediului arată cu degetul şi spre compania care filtează apa.

"A luat la cunoștință inclusiv faptul că urmează să fie crescută turbiditatea apei, [...] Nu a dispus niciun fel de măsuri în acest sens pentru a minimiza acest risc" a spus Ministrul Mediului, Diana Buzoianu.

"Din punctul nostru de vedere, noi ne-am făcut treaba" a spus directorul ESZ Prahova.

Problemele au început când Administraţia Apele Române a golit Barajul Paltinu din cauza unei defecțiuni. Ploile abundente au adus un val masiv de aluviuni pe care staţia de tratare a apei nu le-a mai putut filtra, iar alimentarea unor localităţi a fost sistată. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului a depus o sesizare la Parchetul General. Tot acolo a ajuns şi raportul Corpului de Control de la Ministerul Mediului. Procurorii fac verificări şi aşteaptă acum raportul final.

