Diana Buzoianu: Delta Dunării, "la marginea dezastrului". Raportul Corpului de Control, trimis la DNA şi ANI

Situația din Delta Dunării a ajuns într-un punct critic, iar concluziile oficiale indică probleme grave de administrare, posibile conflicte de interese și chiar suspiciuni de natură penală. Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat într-o conferinţă de presă că va transmite către DNA şi ANI raportul Corpului de Control privind activitatea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), care indică posibile fapte de natură penală, conflicte de interese şi blocarea unor proiecte finanţate din fonduri europene.

"Am primit raportul Corpului de Control (...) și ne arată că, practic, suntem într-o situație la marginea dezastrului", a declarat ministra Mediului, în debutul conferinţei de presă în care prezintă rezultatele controlului efectuat de Corpul de Control la Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Potrivit acesteia, mecanismele instituționale care ar fi trebuit să asigure legalitatea în teritoriu au fost deturnate.

"Avem, din instrumente care ar fi trebuit să fie legitime (...) instrumente create pentru a pune mai degrabă presiune pe operatorii de acolo, pentru a se crea tot felul de beneficii pentru oamenii care sunt parte din grupurile de interese din zonă. Controlul pe teren a devenit (...) un instrument de presiune", a explicat Diana Buzoianu.

Ministra a mai arătat că problemele nu sunt izolate, ci sistemice, iar efectele au fost inclusiv financiare: "Fondurile europene au fost pierdute sau, mai concret spus, o parte dintre proiecte au fost chiar sabotate."

Un capitol important al raportului vizează reorganizarea instituției realizată în 2024 de fostul guvernator Bogdan-Ioachim Bulete. Potrivit ministrului Mediului, fostul guvernator ar fi redesenat structura instituției astfel încât să concentreze atribuțiile de control, avizare și reglementare într-o singură direcție extinsă, pe care ulterior ar fi ajuns să o conducă el însuși, printr-un lanț de decizii administrative considerate de minister ca fiind în conflict de interese.

"S-a creat o direcție mamut (...) unde se regăsesc absolut toate tipurile de activități (...) Această direcție ocupă aproximativ 50-60% din personalul din Delta Dunării. Cine conduce această direcție? Domnul Bulete!", a declarat ministra.

Aceasta a descris un mecanism administrativ pe care îl consideră problematic.

"Domnul Bulete și-a creat pentru domnul Bulete o direcție mamut (...) după care s-a pus în fruntea ei”, susține Buzoianu, detaliind o succesiune de decizii prin care fostul guvernator ar fi ajuns să conducă noua structură.", a mai adăugat Diana Buzoianu.

Ministerul consideră că aceste acțiuni pot reprezenta conflict de interese, motiv pentru care solicită intervenția ANI și anularea actelor administrative.

"Vom transmite către ANI, vom cere și anularea acestor acte (...) vom trimite și la DNA acest raport", a precizat ministra Mediului.

Autoritățile cer, de asemenea, reorganizarea Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.

În contextul acestor concluzii, premierul Ilie Bolojan a decis revocarea lui Bogdan-Ioachim Bulete din funcția de guvernator.

În locul său a fost numit Florin Stăneață, director al APIA Tulcea, deciziile fiind publicate în Monitorul Oficial din 17 aprilie 2026.

