Ministerul Mediului câștigă în primă instanță procesul cu Romsilva privind drumul prin pădurea Băneasa

Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul legat de raportul Corpului de Control privind drumul din pădurea Băneasa, document contestat de Romsilva Ilfov. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o postare pe Facebook.

Potrivit acesteia, instanța a respins argumentele reprezentanților Direcției Silvice Ilfov, care au contestat raportul ministerului. "Ministerul Mediului a câștigat în primă instanță procesul privind raportul corpului de control referitor la drumul din pădurea Băneasa", a transmis ministrul, felicitând echipa de juriști.

Buzoianu susține că directorul Direcției Silvice Ilfov ar fi încercat să justifice situația invocând probleme legate de raportul corpului de control, și nu de contractul pe care aceasta îl consideră ilegal. "A încercat să explice că problema drumului din pădurea Băneasa a fost raportul corpului de control al Ministerului, nu contractul ilegal semnat de el. A pierdut pe fond", a afirmat ministrul.

Ministrul a pus sub semnul întrebării și reacția conducerii Romsilva, sugerând că ar trebui luate măsuri disciplinare. Potrivit acesteia, directorii direcțiilor silvice pot fi demiși de directorul general, însă nu crede că acest lucru se va întâmpla: "Directorii din direcțiile silvice pot fi demiși de Directorul General al Romsilva. Crede cineva că vechiul-nou director general al Romsilva va demite directorii care vădit nu protejează pădurile?", a spus Diana Buzoianu.

Ce arată raportul Corpului de Control al Ministerului Mediului

Un raport al Corpului de Control al Ministerului Mediului care arată că în pădure au existat lucrări făcute fără aprobări legale, inclusiv prelungirea unui drum forestier folosit pentru accesul mașinilor spre cartierul Greenfield din Sectorul 1 al Capitalei, a fost contestat de Romsilva. Ministerul Mediului a câștigat, în primă instanță, procesul.

Concret, raportul Corpului de Control publicat pe data de 10 februarie 2026, arată că lungimea drumului forestier FE002 situat în Pădurea Băneasa a fost modificată prin includerea unui tronson suplimentar de aproximativ 0,72 km, iar prelungirea a fost operată fără existenţa documentaţiei legale privind schimbarea categoriei de folosinţă, fără proiect tehnic şi fără aprobările prevăzute de legislaţia în vigoare.

Epopeea drumului prin Pădurea Băneasa pentru locuitorii cartierului Greenfield

Un drum forestier deschis circulației auto prin Pădurea Băneasa în septembrie 2025 a devenit șosea pentru aproximativ 3.500 de mașini zilnic, în baza unui contract controversat încheiat între Romsilva și Federația Greenfield Băneasa, o organizație care reprezintă locuitorii cartierului din nordul Bucureștiului. ONG-urile de mediu au acuzat că este ilegal să circuli cu mașina prin pădure.

Drumul străbate pădurea pe o lungime de 1.500 de metri, are un singur sens, iar barierele se deschid cu ajutorul unor camere video care recunosc numerele de înmatriculare.

Romsilva a notificat în aprilie 2026 asociațiile de locatari că închide drumul forestier și reziliază contractul, dar Greenfield susţine că drumul rămâne deschis, relatează Buletin de București.

Pădurea Băneasa ar putea deveni arie protejată

Luna trecută, Asociaţia Parcul Natural Bucureşti şi Ministerul Mediulu au anunţat depunerea la Academia Română a Studiului de Fundamentare Ştiinţifică pentru instituirea Parcului Natural Pădurea Baneasa.

Conform cercetării citate de Agerpres, în conformitate cu datele din amenajamentul silvic (U.P. II Băneasa, 2020), fondul forestier studiat este proprietate publică (36% - respectiv 439,7 hectare) şi privată (64% - adică 781,8 hectare), iar administrarea, din punct de vedere silvic, este asigurată de Regia Naţională a Pădurilor - RNP Romsilva, prin Ocolul Silvic Bucureşti, din cadrul Direcţiei Silvice Ilfov.

Suprafaţă totală a ariei naturale protejate Pădurea Băneasa este de 1.221,5 de hectare şi se suprapune din punct de vedere administrativ teritorial cu Municipiul Bucureşti, Sectorul 1, şi cu localităţile Voluntari şi Tunari din judeţul Ilfov. Potrivit activiştilor de mediu, instituirea regimului de arie naturală protejată în Pădurea Băneasa e singura măsură care poate garanta integritatea pădurii pe termen lung, conservarea habitatelor şi oferi oamenilor acces la recreere sănătoasă şi aer curat.

Pădurea Băneasa este cea mai întinsă zonă de natură primară din Bucureşti, una dintre ultimele rămăşiţe ale Codrilor Vlăsiei, parte a Centurii Verzi a Capitalei. Sute de specii de animale, păsări, amfibieni şi insecte îşi au casă aici, dintre care 46 sunt protejate sau ameninţate cu dispariţia - Ciocănitoarea neagră, ciuful de pădure, şarpele de alun, tritonul cu creastă, fluturele-zebră, liliacul de amurg, bursucul, veveriţa şi căprioara.

