Groapa de gunoi de la Vidra se apropie de pragul legal de umplere. Ce riscă locuitorii din Bucureşti şi Ilfov

Depozitul de deşeuri de la Vidra, singurul care deserveşte Bucureştiul şi judeţul Ilfov, se apropie de pragul legal care obligă autorităţile să găsească urgent o nouă soluţie pentru gestionarea gunoiului. Ministerul Mediului avertizează că există neconcordanţe între raportările oficiale şi situaţia din teren şi cere o expertiză independentă asupra gradului real de umplere al gropii de gunoi unde ajung zilnic aproximativ 3.000 de tone de deşeuri.

"Groapa de gunoi de la Vidra este unul dintre cele mai sensibile şi controversate subiecte de mediu din România. Legea este foarte clară: atunci când un depozit ajunge la 75% din capacitatea proiectată, autorităţile locale trebuie să înceapă demersurile pentru deschiderea unui nou depozit. În momentul de faţă există o serie de neconcordanţe între datele şi rapoartele puse la dispoziţie de operator. Tocmai de aceea am solicitat Gărzii Naţionale de Mediu realizarea unei expertize externe, independente, pentru a avea o imagine obiectivă şi completă asupra gradului real de umplere al depozitului. Milioanele de bucureşteni şi ilfoveni merită transparenţă, responsabilitate şi respect faţă de lege", a declarat ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, citată într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului, care citează date ale Raportului Gărzii Naţionale de Mediu nr. 1896/GM/17.03.2026, gradul oficial de ocupare al depozitului Vidra este de 72,41% din capacitatea totală autorizată de 11,5 milioane m³.

Aproximativ 3.000 de tone de deşeuri ajung zilnic la Vidra

În fiecare zi, la Vidra ajung aproximativ 3.000 de tone de deşeuri municipale generate de Bucureşti şi Ilfov, scrie News.ro.

"Datele tehnice analizate de Ministerul Mediului arată însă că situaţia operaţională este mai complicată decât cea prezentată în raportările oficiale. Din cele opt celule ale depozitului, doar două mai pot primi deşeuri în 2026: celula C8, aflată în exploatare din 2025, şi celula C6, încă în pregătire", se arată în comunicatul de presă citat.

Celulele C1-C5 sunt închise sau în curs de închidere, iar pe celula C7 activitatea de depozitare a fost sistată.

Ministerul Mediului avertizează asupra riscurilor majore

"Articolul 32 din OG nr. 2/2021 privind depozitarea deşeurilor prevede explicit obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a începe procedurile pentru dezvoltarea unui nou depozit atunci când un depozit existent atinge pragul de 75% din capacitatea proiectată. Absenţa unor decizii rapide poate genera efecte majore: blocaje operaţionale în gestionarea deşeurilor municipale, costuri suplimentare pentru populaţie şi autorităţi, presiuni suplimentare asupra infrastructurii existente şi riscuri crescute în relaţia României cu Comisia Europeană, în contextul procedurilor de infringement deja deschise pe tema gestionării deşeurilor", se mai arată în comunicatul de presă citat.

Ministerul Mediului a solicitat Gărzii Naţionale de Mediu efectuarea unei analize suplimentare şi a unei expertize externe independente privind gradul real de ocupare al depozitului Vidra. În funcţie de concluziile acesteia, se vor clarifica şi obligaţiile autorităţilor locale.

