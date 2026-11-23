DIICOT susţine că numărul persoanelor prinse că au consumat sau au făcut trafic de droguri în această vară la primele trei festivaluri de muzică din România, respectiv "Electric Castle", "Untold" şi "Beach, Please!", a scăzut cu 27%.

Informaţia apare într-un raport al activităţii procurorilor DIICOT pe o perioadă de şase luni (aprilie - octombrie).

"Un aspect distinct al activităţii de combatere a traficului de droguri îl reprezintă fenomenul infracţional asociat festivalurilor de muzică şi altor evenimente de amploare, care, prin numărul mare de participanţi şi concentrarea acestora în spaţii delimitate, pot deveni contexte favorabile pentru distribuirea şi consumul de substanţe interzise. Ca urmare a măsurilor susţinute de prevenire şi combatere a traficului şi consumului ilicit de droguri, implementate de DIICOT în cooperare cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, datele comparative aferente principalelor festivaluri de muzică din România evidenţiază o diminuare a fenomenului infracţional în anul 2026, comparativ cu anul 2025", se menţionează în raport.

Cu câte procente a scăzut numărul depistărilor

Astfel, în cadrul festivalului de muzică electronică Electric Castle, desfăşurat la Bonţida, judeţul Cluj, numărul depistărilor şi constatărilor a scăzut de la 65 în anul 2025 la 60 în anul 2026, reprezentând o reducere de 7,7%.

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În cazul festivalului internaţional de muzică Untold, organizat la Cluj-Napoca, s-a înregistrat o scădere de la 108 la 81 de depistări şi constatări, respectiv 25%.

Cea mai semnificativă diminuare, de 72,2%, a fost consemnată la festivalul de muzică "Beach, Please!", organizat la Costineşti, unde numărul acestora a scăzut de la 36 în anul 2025 la 10 în anul 2026.

Per ansamblu, la cele trei festivaluri de muzică, numărul depistărilor şi constatărilor a scăzut de la 209 în anul 2025 la 151 în anul 2026, ceea ce reprezintă o diminuare de 27,8%.

Capturile DIICOT în primele 6 luni ale anului

În legătură cu fenomenul traficului de droguri la nivelul întregii ţări, DIICOT precizează că, în cele şase luni, au fost capturate peste 663 de kilograme de droguri, plus alte peste 45.000 de stupefiante sub formă de capsule.

Au fost indisponibilizate 663,28 kilograme de droguri (500,21 kilograme de droguri de risc şi 163,07 kilograme de droguri de mare risc) şi 45.831 comprimate de droguri.

De asemenea, au fost găsite 3.865 de kilograme masă vegetală verde canabis şi 682 kilograme masă vegetală uscată canabis, dar şi 39 de kilograme substanţe psihoactive noi.

În plus, ca urmare a probelor administrate de DIICOT, au fost capturate 1.719 de kg de droguri în Franţa, Germania, Italia şi Spania.