Nepoatele Prințesei Diana, Lady Amelia și Lady Eliza Spencer au participat la un turneu de polo organizat în Giurgiu. Evenimentul aduce pe teren jucători de polo și cai special antrenați pentru acest sport, dar și invitați cunoscuți din România și din străinătate. Gemenele Spencer au dat startul competiţiei.

Turneul a fost deschis de Lady Amelia și Lady Eliza Spencer, nepoatele Prințesei Diana. Polo-ul este cunoscut dreptul sportul regilor, deşi este unul dintre cele mai periculoase sporturi de echipă. Pe teren, eleganţa lasă loc repede competiţiei.

România, UK, Elveţia şi Germania sunt cele patru echipe care se bat pentru cupa turneului de polo. Sunt în total 6 meciuri, iar după fiecare repriză care durează 7 minute, caii sunt schimbaţi. Anul trecut câştigatoare a fost echipa care reprezintă România.

Iar România vrea să păstreze trofeul și anul acesta. Cosmin este medic chirurg, dar de 15 luni și-a făcut loc în program și pentru polo. A ajuns deja în echipa care reprezintă țara noastră.

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"A fost destul de intens. A fost primul meci al fiecărei echipe și fiecare a vrut să înceapă cu dreptul. Din păcate, la final am pierdut cu un gol. Doar cu un gol! Mai urmează inca doua meciuri, dupa care in ultima zi vom juca pentru finala mare, locurile 1-2 si finala mica, Ştacheta este sus, anul trecut echipa României a câștigat, sperăm să repetăm, dacă nu, măcar să facem o imagine cât mai bună", a declarat Cosmin Ghiţă, jucător în echipa României.

De la o ediție la alta, turneul a crescut, iar anul acesta a atras participanți și spectatori din mai multe țări.

"Suntem foarte încântați pentru că am generat interes pe foarte multe meridiane. Avem vizitatori și jucători foarte pasionați de acest sport, din Portugalia, din Middle East, din Dubai, din Spania, din Germania, din UK. Acum suntem deja la treia ediție, suntem cu echipa României, care are doi jucători români în echipă, ceea ce înseamnă că acest sport crește destul de repede", a declarat Adrian Adam, organizatorul turneului.

Marele trofeu Singureni Manor Polo Cup va fi anunţat duminică seară.