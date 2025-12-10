Doi indivizi din Galaţi au fost prinși în flagrant de polițiști, chiar în timpul unei spargeri într-o locuinţă.

Vorbim despre doi bărbați de 33 și 52 de ani, consideraţi de agenţi ca fiind hoţi de meserie, şi care au furat zeci de ceasuri și bani din apartamentul unui bărbat, în valoare de peste 48.000 de lei.

Bunurile au fost recuperate în totalitate, iar indivizii au ajuns după gratii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut probleme cu peştele congelat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰