Video Doi hoţi din Galaţi, prinşi de poliţişti chiar în timp ce spărgeau o casă

Doi indivizi din Galaţi au fost prinși în flagrant de polițiști, chiar în timpul unei spargeri într-o locuinţă.

de Redactia Observator

la 10.12.2025 , 08:50

Vorbim despre doi bărbați de 33 și 52 de ani, consideraţi de agenţi ca fiind hoţi de meserie, şi care au furat zeci de ceasuri și bani din apartamentul unui bărbat, în valoare de peste 48.000 de lei.

Bunurile au fost recuperate în totalitate, iar indivizii au ajuns după gratii.

Redactia Observator
Redactia Observator



Observator » Evenimente » Doi hoţi din Galaţi, prinşi de poliţişti chiar în timp ce spărgeau o casă