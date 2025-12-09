Un segment de doar câțiva zeci de metri de pe Strada Domnească din Galați a devenit viral pe internet după ce localnicii au observat că trotuarul a fost "invadat" de bănci. Potrivit gălățenilor, nu mai puțin de 19 bănci au fost montate în aproximativ 25 de metri, mai des decât în majoritatea parcurilor.

Oraşul în care s-au înghesuit 19 bănci pe 25 de metri. Localnic: "Pot fi considerate sală de aşteptare" - Sursa: Captură Facebook

"Există un punct în Galați unde pe o rază de 25 m sunt 19 bănci, mai des decât în orice parc. M-am gândit la o logică și am găsit un singur răspuns: pe timpul verii pot fi considerate sală de așteptare pentru primăria și prefectura din zonă", a scris un gălățean pe pagina de Facebook Comisia Europeană a Dunării.

Primăria Galați respinge ideea de exces și spune că bănciile sunt extrem de utile în perioadele în care strada devine pietonală și găzduiește evenimente publice.

"Strada Domnească a fost modernizată recent, prilej cu care a fost înlocuit și mobilierul urban. În zonă sunt nouă bănci care și-au dovedit deja utilitatea, mai ales în cadrul evenimentelor din sezonul cald, când strada devine pietonală", au transmis reprezentanții instituției.

Strada Domnească este una dintre cele mai vechi și mai importante artere din Galați. O parte a fost deja modernizată cu fonduri europene, cu elemente retro care să păstreze aspectul istoric. Următoarele tronsoane urmează să fie reabilitate prin alte proiecte ale municipalității.

Între timp, gălățenii continuă să glumească: trotuarul cu 19 bănci le amintește mai degrabă de o sală de așteptare în aer liber decât de o zonă pietonală modernă.

