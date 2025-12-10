Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, vine la anul în România. Este promisiunea pe care i-a facut-o lui Nicuşor Dan în timpul întâlnirii de ieri de la palatul Elysee. Cei doi lideri au discutat despre securitatea României, în contextul războiului din Ucraina, dar şi despre viitorul relaţiei dintre cele două ţări. La Paris, Nicuşor Dan a stat la masă cu reprezentanţii a zeci de companii, cărora le-a prezentat oportunităţile de investiţii în România şi a inaugurat aleea Nicolae Titulescu într-un celebru parc din capitala Franţei.

La Palatul Elysee, Nicuşor Dan a fost primit cu fanfară şi o îmbrăţişare din partea lui Emmanuel Macron. Prima vizită oficială a preşedintelui Dan la Paris a venit într-un context de securitate dificil. Pe agenda celor doi lideri, Nicuşor Dan şi Emmanuel Macron, se va regăsi cu siguranţă chestiunea suplimentării trupelor franceze pe teritoriul României în contextul retragerii soldaţilor americani. Cei doi şefi de stat au discutat singuri timp de o jumătate de oră şi încă o oră şi jumătate alături de delegaţii.

Nicuşor Dan nu ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina

"Am vorbit evident de securitate. După cum ştiţi, Franţa este parte importantă din sistemul de securitate al României. Am vorbit de industria de Apărare, de contextul SAFE şi aici, după cum ştiţi, avem deja investiţii franceze în industria românească de Apărare", a declarat Nicuşor Dan. Preşedintele a făcut un anunţ şi despre incursiunile dronelor ruseşti. "În primul rând sper să se termine repede războiul. Dacă nu se încheie, sper să nu mai avem drone. Dacă vom avea drone, o să vedeţi că le dăm jos", a declarat Nicuşor Dan. Imediat după discuţiile bilaterale, Nicuşor Dan a postat pe reţelele de socializare un clip în care Emmanuel Macron vorbea în limba română.

Şeful statului a mers în Franţa însoţit de miniştrii de Externe, Economie şi Finanţe, semn că subiectele abordate au ţinut atât de domeniul apărării, cât şi cel al economiei. De altfel, Parisul este principalul aliat european al ţării noastre de la începutul războiului din Ucraina. Cei 1.500 de militari staţionaţi la baza militară de la Cincu reprezintă baza grupului de luptă NATO. Iar Franţa este al treilea cel mai mare investitor străin din ţara noastră. Înainte de întâlnirea cu Emmanuel Macron, Nicuşor Dan şi delegaţia lui s-au întâlnit cu reprezentanţii a 27 de companii franceze. Le-a promis că România va avea predictibilitate în domeniul fiscal de la finalul anului 2026.

Tot ieri, Nicuşor Dan a vizitat Thales de la Limours, cel mai mare centru de producție de radare din Europa. Preşedintele a fost primit cu căldură şi de primarul Parisului, Anne Hidalgo, pe care o cunoaşte din perioada în care conducea Bucureştiul. Cei doi au inaugurat aleea dedicată lui Nicolae Titulescu în parcul Monceau. Într-un interviu pentru franceinfoTV, Nicuşor Dan a pus accent pe faptul că Europa trebuie să transmită Rusiei că va ajuta Ucraina pe termen lung.

"Este bine că se vorbeşte despre pace, dar nu sunt deloc optimist, chiar şi în acest moment, cu privire la faptul că Rusia doreşte pacea sau chiar un armistiţiu", a declarat Nicuşor Dan. Preşedintele şi-a exprimat şi îngrijorarea pentru România în cazul în care ţara vecină va fi înfrântă, însă a declarat că nu ia în considerare trimiterea de trupe în Ucraina.

