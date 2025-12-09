Tânără din Brăila, sechestrată și violată de fostul iubit. Mascații au spart ușa locuinței pentru a o salva

O tânără de 22 de ani din Brăila a trăit un calvar după ce a fost sechestrată în propria casă şi violată de fostul iubit, sub ameninţare cu moartea, timp de două zile. Femeia a fost salvată în ultima clipă de poliţişti.

Victima este acum acasă, într-o stare mai bună, dar în continuare sub șoc. Agresorul, în vârstă de 28 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și ieri a fpst dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au decis să-l aresteze pentru următoarele 30 de zile.

Totul s-a întâmplat într-un bloc dintr-un cartier mărginaș din Brăila, acolo unde tânăra a fost ținută două zile sechestrată în apartamentul unde locuia cu chirie chiar de către fostul iubit. A fost bătută, amenințată cu moartea și violată de mai multe ori.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care o prietenă îngrijorată că nu poate lua legătura cu victima a decis să meargă la locuința fetei, iar când a ajuns în fața ușii a auzit țipetele de ajutor și a sunat la 112. Mai multe echipaje împreună cu ofițerii de la Operațiuni Speciale au ajuns de urgență, au spart ușa, au intrat cu forța în apartament și i-au găsit pe cei doi.

Articolul continuă după reclamă

Agresorul a fost reținut și urmează să fie judecat pentru viol și lipsire de libertate.

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei Aţi apela la serviciile unui Moş Crăciun virtual? Nu Da

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰