Tânără din Brăila, sechestrată și violată de fostul iubit. Mascații au spart ușa locuinței pentru a o salva

O tânără de 22 de ani din Brăila a trăit un calvar după ce a fost sechestrată în propria casă şi violată de fostul iubit, sub ameninţare cu moartea, timp de două zile. Femeia a fost salvată în ultima clipă de poliţişti.

de Adrian Obreja

la 09.12.2025 , 13:30

Victima este acum acasă, într-o stare mai bună, dar în continuare sub șoc. Agresorul, în vârstă de 28 de ani, a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore și ieri a fpst dus în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Judecătorii au decis să-l aresteze pentru următoarele 30 de zile.

Totul s-a întâmplat într-un bloc dintr-un cartier mărginaș din Brăila, acolo unde tânăra a fost ținută două zile sechestrată în apartamentul unde locuia cu chirie chiar de către fostul iubit. A fost bătută, amenințată cu moartea și violată de mai multe ori.

Totul a ieșit la iveală în momentul în care o prietenă îngrijorată că nu poate lua legătura cu victima a decis să meargă la locuința fetei, iar când a ajuns în fața ușii a auzit țipetele de ajutor și a sunat la 112. Mai multe echipaje împreună cu ofițerii de la Operațiuni Speciale au ajuns de urgență, au spart ușa, au intrat cu forța în apartament și i-au găsit pe cei doi. 

Agresorul a fost reținut și urmează să fie judecat pentru viol și lipsire de libertate.

Adrian Obreja
