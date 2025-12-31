Doi muncitori au murit în Portul Constanţa, după explozia unei anvelope. Suflul i-a aruncat 7 m în aer

Accident de muncă în Portul Constanţa. Doi bărbaţi au murit în timp ce demontau o anvelopă. Roata de doi metri a explodat, iar suflul exploziei i-a aruncat aproximativ 7 metri în aer pe bărbaţi. Izbitura a fost atât de puternică încât cei doi muncitori de 52 şi 57 de ani nu au mai putut fi salvaţi. Un alt angajat a fost rănit uşor.

O explozie a avut loc, miercuri dimineaţă, în incinta unui terminal din Portul Constanţa, la anvelopa unui utilaj de manipulare a containerelor, două persoane fiind declarate decedate în urma evenimentului, iar alte două fiind rănite, informează autorităţile din judeţ.

Potrivit reprezentanţilor ISU şi IPJ Constanţa, incidentul reprezintă un accident de muncă, iar persoanele decedate sunt doi bărbaţi, cu vârste de 56, respectiv 62 de ani.

"Cele două persoane nu au răspuns manevrelor de resuscitare şi au fost declarate decedate (ambele victime sunt de sex masculin, cu vârste de 52 şi 64 ani). A treia victimă, bărbat, 63 ani, a refuzat transportul la spital, iar cea de-a patra, sex masculin, 57 ani, a fost transportată la spital de echipajul SMURD B2, cu traumatism membru inferior", au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Constanţa.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a informat că incidentul a fost sesizat, prin apel 112, în jurul orei 8,15. "Astăzi, în jurul orei 8:15, poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Constanţa au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în incinta unui terminal din portul Constanţa, s-ar fi produs un eveniment în urma căruia ar fi decedat două persoane.

Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre doi bărbaţi, de 56, respectiv 62 de ani. Din primele cercetări a reieşit faptul că ar fi explodat o anvelopă a unui utilaj de manipulare a containerelor. La locul evenimentului a intervenit un echipaj medical, care a constatat decesul victimelor", menţionează comunicatul transmis de IPJ Constanţa.

În cauză, cercetările sunt continuate de către poliţişti, în vederea stabilirii împrejurărilor şi cauzelor care au condus la producerea acestui eveniment. Totodată, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ) Constanţa au anunţat că accidentul de muncă s-a produs în dana 5, la faţa locului fiind trimise pentru intervenţie două ambulanţe, precum şi un echipaj SMURD.

