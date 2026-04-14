Doi şefi noi pe zi în ultimii 3 ani în Poliţia Română. Cifrele IGPR arată că e nevoie de şi mai mulţi

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) anunță că aproximativ o treime din posturile de conducere rămân neocupate, în contextul unui val de plecări și al lipsei de candidați la concursuri. Interesant este că acest lucru se întâmplă în ciuda faptului că în Poliţia Română au fost numiţi doi şefi în fiecare zi din ultimii trei ani.

Cifre impresionante în conducerea Poliţiei Române, unde, în ultimii 3 ani, au fost unşi 2.360 de şefi noi. O medie de cel puţin doi pe zi, iar numirea fiecăruia dintre ei a fost validată de alţi şapte poliţişti, câţi fac parte din comisia de concurs.

Trei concursuri pe zi în ultimii trei ani

În total, potrivit cifrelor puse la dispoziţie de oficialii IGPR, în ultimii 3 ani au fost organizate puţin peste 3.500 de concursuri. În 1.150 dintre ele, poliţiştii fie nu au îndeplinit condițiile pentru ocuparea postului pentru care au concurat, fie nu s-au prezentat, fie nu au obținut nota 7, aceasta fiind nota minimă de promovare.

Articolul continuă după reclamă

Cert este că în momentul de faţă peste 82% din funcţiile de conducere din Poliţie sunt ocupate prin concurs, iar în 10 la sută din cazuri atribuțiile sunt asigurate temporar, prin împuternicire.

Cei 60.000 de poliţişti sunt conduşi de 7100 de şefi, 3500 fiind ofiţeri şi 3600 agenţi. Numărul mare de schimbări în funcţiile de conducere se datorează în principal pensionărilor, dar și volumului mare de muncă, afectând în principal structurile de ordine publică, unde, de asemenea, există un deficit de agenţi de aproximativ 10 la sută.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi observat scumpiri la alimente şi servicii după cele de la pompă? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰