Deraiere în Gara de Nord: trafic feroviar blocat aproape două ore

Circulația trenurilor a fost afectată vineri dimineață în Gara de Nord din București, după ce primul vagon al trenului IRN 401, operat de CFR Călători, a deraiat în timpul unei manevre de împingere către depou. Incidentul nu s-a soldat cu victime și nu a produs pagube infrastructurii, însă traficul feroviar din zona Grupa AT a fost temporar blocat. După intervenția echipelor CFR SA, circulația a fost reluată în condiții de siguranță la mai puțin de două ore de la producerea evenimentului.

Traficul feroviar a fost afectat în Gara de Nord vineri dimineaţă, după ce primul vagon al unui tren de călători a deraiat în timpul manevrei de împingere a garniturii din staţie către depou.

Trafic feroviar blocat aproape două ore

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. a anunţat că la ora 09:45, vagonul deraiat al trenului IRN 401 din staţia Gara de Nord Bucureşti a fost ridicat şi repus pe şină de către personalul de specialitate al Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti.

După verificările tehnice necesare, circulaţia trenurilor care intră şi ies din Grupa AT a fost reluată în condiţii de siguranţă.

Iniţial, compania anunţa că incidentul a avut loc la ora 08:20, în timpul manevrei de împingere a garniturii trenului IRN 401, operat de către Societatea Naţională de Transport Feroviar Călători CFR Călători S.A., din staţia Gara de Nord Bucureşti către Grupa AT, în incinta Depoul Bucureşti Călători, la linia 7, s-a produs deraierea primei osii a primului vagon, în sensul de împingere.

Evenimentul s-a produs în timpul unei manevre tehnice de exploatare, desfăşurată în regim de circulaţie restricţionată. Nu s-au înregistrat victime. Nu au fost afectate instalaţiile de siguranţă a circulaţiei şi nu există pagube la infrastructura feroviară.

Ca urmare a incidentului, toate trenurile care intrau sau ieşeau din Grupa AT au fost temporar blocate până la finalizarea intervenţiei şi eliberarea liniei afectate.

