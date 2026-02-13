Momente de-a dreptul sfâşietoare la priveghiul soţilor Iacob. Diana şi Sorin, soţii care au murit în accidentul din Ciorteşti, vor fi conduşi pe ultimul drum, sâmbătă. Nu vor fi singuri, pentru că în moarte i-a urmat şi fiica lor, care a fost aşezată în braţele mamei. Ilinca nu a mai apucat să se bucure de viaţă, pentru că s-a stins în burtica mamei când mai avea doar câteva săptămâni până la naştere.

Trupurile neînsuflețite au fost depuse în sicrie albe, la capela Biserica Sfânta Parascheva, acolo unde familie, prieteni și cunoscuți vin neîncetat să le aducă un ultim omagiu.

Oamenii au fost sfâşiaţi de durere când au văzut-o şi pe micuţa Ana Ilinca stând cuminte în braţele mamei ei. Niciuna dintre ele nu a apucat să trăiască în timpul vieţii această fericire.

Capela a devenit neîncăpătoare pentru cei care au venit să își ia rămas bun de la cei doi soţi, descriși de apropiați drept oameni frumoși, plini de viață și cu planuri mari de viitor.

Înmormântarea soților Sorin și Diana Iacob, alături de fiica lor Ana Ilinca, va avea loc sâmbătă, la ora 12, in Vaslui, când cei dragi îi vor conduce pe ultimul drum.

Accidentul a avut loc marţi în localitatea Ciorteşti din Iaşi. Sorin era la volan, iar în dreapta soţia sa, însărcinată în 8 luni. Într-o curbă ar fi încercat să depăşească o coloană de maşini şi s-a înfipt într-o limuzină condusă de Vlad Ciuburciu, moştenitorul unui imperiu de zeci de milioane de euro din industria cărnii.

Bărbatul de 44 ani a murit pe loc, iar soţia lui la spital. Medicii nu au reuşit s-o salveze nici pe fetiţa din pântece.

