Se face anchetă într-o comună din Bistriţa Năsăud după ce mobilierul stradal a fost vandalizat. Edilul a cerut personal informaţii despre doi tineri care au fost surprinși de o cameră de supraveghere în timp ce distrugeau o bancă de piatră. Imaginile au fost publicate pe pagina oficială a primăriei iar localnicii sunt încurajaţi să ajute autorităţile să-i identifice pe făptaşi pentru a-i pune să plătească pagubele.

Doi tineri au distrus o bancă amplasată din fonduri publice în piața comunei Rodna. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere, iar imaginile au fost publicate ulterior de primarul localității, Tinu Grapini.

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Edilul susține că, din imaginile înregistrate, reiese că banca nu a fost avariată din greșeală, ci în urma unui gest deliberat. Cazul a fost sesizat Poliției, iar primarul spune că așteaptă identificarea celor implicați și tragerea lor la răspundere, potrivit legii.

"Nu tolerăm și nu iertăm asemenea comportamente de huliganism, indiferent cine sunt cei implicați sau ce vârstă au. Comuna aceasta este a noastră, a tuturor, și o apărăm împreună", a mai transmis primarul Tinu Grapini.