Bernadette Szocs (31 de ani, 24 mondial) a obţinut o victorie fantastică în meciul cu Sabine Winter, live în AntenaPLAY. Românca s-a impus cu 3-1 la seturi, ultimul set câştigându-l cu 11-1! Bernie este ultima reprezentantă a României rămasă în concurs la WTT Champions Macao 2026, după eliminarea Elizei Samara. Turneul cu premii de 800.000 de dolari e exclusiv în AntenaPLAY , în această săptămână.

Bernadette Szocs – Sabine Winter 3-1. Victorie entuziasmantă pentru româncă, în optimi la WTT Champions Macao - Arhiva Observator

Sabine Winter (33 de ani) este singura reprezentantă a Europei prezentă în Top 10 mondial, ea ocupând acum locul 9. Până la acest meci, Bernie Szocs nu avea nicio victorie în duelurile directe cu Sabine Winter. Mai mult, nu avea set câştigat cu jucătoarea germană. Winter o învinsese de 4 ori pe Szocs, fără ca românca să câştige vreun set.

Bernadette Szocs – Sabine Winter 3-1 LIVE VIDEO

Update 11:04: Victorieee pentru Bernadette Szocs! Un incredibil 11-1 în setul 4 pentru româncă! 3-1 la seturi pentru Bernie

Articolul continuă după reclamă

Update 11:00: Winter a câştigat dramatic, cu 13-11, setul 3, după ce Bernie Szocs a avut două mingi de meci, la 10-8 şi 10-9

Update 10:50: Szocs a câştigat şi setul 2, tot cu 11-9. Evoluţie entuziasmantă, până acum, pentru româncă

Update 10:40: Szocs a început excelent meciul şi a câştigat primul set cu 11-9

Update 10:32: A început meciul

Update 10:26: Începe meciul Bernadette Szocs – Sabine Winter