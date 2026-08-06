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Video Doi tineri au urcat cu trotinetele electrice pe Platoul Bucegi. Gestul a stârnit reacții dure

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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 06.08.2026, 13:27 | Modificat la 06.08.2026, 13:39

Imagini incredibile filmate pe Platoul Bucegi. Doi tineri au fost surprinşi în timp ce-şi cară pe drumurile de munte trotinetele electrice.

Aventura lor neobişnuită a fost imediat sancţionată de internauţii care spun că gestul lor nu este doar teribilist, ci şi periculos.

De altfel şi salvamontiştii spun că trotinetele electrice nu sunt potrivite pentru drumurile offroad, devin instabile, greu de controlat şi sunt riscante atât pentru cei care le folosesc, cât şi pentru cei din jur.

Tinerii ar fi urcat până la Cotă cu telecabina, spun cei care au urmărit imaginile, şi ar fi vrut să le folosească pe potecile bătătorite şi la coborâre.

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Deşi există un drum asfaltat care coboară de pe Platoul Bucegi până în Sinaia, şoferii susţin că apariţia în trafic a unor trotinete pe drumul care are mai multe curbe agresive este, de asemenea, foarte riscantă.

Redactia Observator
Redactia Observator
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