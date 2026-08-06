Super Liga europeană este în acest moment un proiect eşuat, dar ziarul britanic The Guardian a dezvăluit pentru prima dată un document care arată o legătură strânsă între fondatorii noii competiţii şi FIFA, cu preşedintele său, Gianni Infantino, în prim-plan, potrivit Agerpres.

Noi dezvăluiri arată legături ascunse între Infantino şi fondatorii Super Ligii europene încă din 2020 - Profimedia

Documentul, datat 2020, menţionează o colaborare strânsă între cele două părţi înainte ca forul de conducere al fotbalului mondial să se distanţeze de planul elaborat de Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid şi, mai important, forţa motrice din spatele acestei noi ligi europene.

Iniţial, FIFA era pregătită să nu-şi consulte federaţiile membre în promovarea planului de reducere a numărului de ferestre internaţionale, care s-ar fi putut alinia mai bine cu calendarul Super Ligii, în care forul de conducere mondial ar fi putut beneficia de drepturi politice şi de guvernanţă speciale.

Documentul prevede un parteneriat de cel puţin 12 ani între FIFA şi Super Liga.

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Termenii acordului includeau şi alte elemente privind fotbalul mondial, cum ar fi crearea unui turneu care ar fi putut semăna cu o Cupă Mondială a Cluburilor, dar la o scară mai mare, din nou fără consultarea altor federaţii mondiale. Înţelegerea dintre cele două părţi a fost puternică, deoarece documentul se referă la FIFA ca ''WO1'' (denumirea folosită în Armata Britanică pentru a desemna un ofiţer de rang înalt).

O secţiune detaliază principalele elemente ale acordului, indicând faptul că Supe Liga ''este dispusă să ia în considerare denumirea competiţiei 'WO1 SL', prin urmare 'FIFA Super League'.

În această nouă competiţie europeană propusă, organismul de conducere mondial ar fi beneficiat de ''o participaţie privilegiată''. FIFA ar fi avut putere decizională în ceea ce priveşte schimbările de format, modificările de program, alocarea fondurilor de solidaritate şi numirea unui director general pentru competiţie.

Acest document, dezvăluit de The Guardian, este o scrisoare de intenţie. Ziarul britanic specifică faptul că această scrisoare ''precede de obicei un contract definitiv''. Acest lucru sugerează că discuţiile dintre FIFA şi conducerea Super Ligii erau aproape de finalizare. O conversaţie anterioară cu preşedintele UEFA, Aleksander Ceferin, l-ar fi determinat pe preşedintele FIFA să se distanţeze de acest nou proiect, acesta declarând ulterior că organizaţia sa nu putea decât ''să dezaprobe ferm crearea Super Ligii''.

Aceste dezvăluiri vin pe fondul presiunilor crescânde din partea lui Gianni Infantino de a acorda mai mult control asupra fotbalului mondial proiectelor finanţate privat, în urma recentei sale propuneri controversate de a vinde acţiuni ale Cupei Mondiale investitorilor, propunere care a fost în cele din urmă abandonată.