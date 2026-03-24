Video Două adolescente au vandalizat monumente istorice din Brăila, de dragul faimei pe reţelele de socializare

De dragul faimei câştigate pe reţelele de socializare, două fete de 11 şi 14 ani au vandalizat mai multe monumente istorice din Brăila.

de Adrian Obreja

la 24.03.2026 , 14:32

În timp ce una dintre ele escalada Ceasul Public şi statuia din apropiere, prietena ei filma şi îi dădea indicaţii regizorale. Filmările erau postate apoi pe reţelele de socializare.

Acrobaţiile copilelor au atras imediat şi atenţia poliţiştilor care le-au anunţat familiile. Pentru că fetele sunt mai mici de 16 ani, părinţii lor au fost amendaţi.

Mai mult, părinţii ar putea să plătească şi daune dacă se observă că monumentele istorice au avut de suferit după isprava lor.

Ce afacere incredibilă face Ion Ţiriac în Botswana. “Şeful are drept la viaţă şi la moarte”
Cine sunt concurenții Asia Express - Drumul Mătăsii. Cheloo, Mirela Vaida și Maurice Munteanu printre nume. Vezi lista completă
Ea este femeia căreia Gigi Becali ar trebui să-i facă o biserică. Anunțul făcut de fostul avocat al patronului FCSB
CES blochează OUG pentru situația de urgență pe piața carburanților. ”Nu satisface nevoile populației”
Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat! Cântăreața a confirmat despărțirea
