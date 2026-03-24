De dragul faimei câştigate pe reţelele de socializare, două fete de 11 şi 14 ani au vandalizat mai multe monumente istorice din Brăila.

În timp ce una dintre ele escalada Ceasul Public şi statuia din apropiere, prietena ei filma şi îi dădea indicaţii regizorale. Filmările erau postate apoi pe reţelele de socializare.

Acrobaţiile copilelor au atras imediat şi atenţia poliţiştilor care le-au anunţat familiile. Pentru că fetele sunt mai mici de 16 ani, părinţii lor au fost amendaţi.

Mai mult, părinţii ar putea să plătească şi daune dacă se observă că monumentele istorice au avut de suferit după isprava lor.

Articolul continuă după reclamă

Adrian Obreja Like

Întrebarea zilei V-aţi schimbat planurile de vacanţă din cauza tensiunilor internaţionale/economice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰