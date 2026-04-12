Monumente funerare răsturnate în cimitirul evreiesc din Reghin

Cimitirul evreiesc din Reghin a fost vandalizat. Incidentul a fost descoperit duminică dimineață, iar verificările arată că 14 morminte au fost răsturnate în cursul nopții.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Reghin au fost sesizați duminică, în jurul prânzului, prin apel la 112, că mai multe monumente funerare au fost răsturnate în cimitirul evreiesc din municipiu. La fața locului a fost trimisă o echipă operativă, iar în urma verificărilor efectuate de polițiști s-a stabilit că incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Persoane necunoscute ar fi pătruns în incinta cimitirului și ar fi dislocat, prin împingere, monumentele funerare aferente unui număr de 14 morminte, au transmis polițiștii.

Din primele cercetări a reieșit că monumentele nu au fost distruse, ci doar răsturnate.

Cazul este în continuare investigat de polițiștii Biroului de Investigații Criminale Reghin, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin.

Ancheta vizează identificarea persoanelor implicate și luarea măsurilor legale, în cauză fiind întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „profanarea de cadavre sau morminte”, au transmis reprezentanții Poliției municipiului Reghin.

