Două femei au murit în urma unui accident cumplit petrecut pe drumul naţional DN 6, în afara localităţii Vălişoara din Caraș-Severin.

Cele două victime se aflau într-un microbuz, care a fost prins între două autotrenuri.

"Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat", au transmis polițiștii.

Circulația blocată

Circulaţia rutieră pe DN 6 era blocată complet, joi la prânz, traficul fiind dirijat pe ruta ocolitoare DJ 608C, Bucoşniţa - Petroşniţa.

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Poliţiştii rutieri se află la faţa locului şi efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor producerii accidentului.

"Le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren, să circule cu prudenţă şi să manifeste răbdare în zona afectată", a mai transmis IPJ Caraş-Severin.