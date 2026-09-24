Observator » Evenimente » Două femei au murit, după ce microbuzul în care se aflau a fost prins între 2 TIR-uri, în Caraș-Severin

Video Două femei au murit, după ce microbuzul în care se aflau a fost prins între 2 TIR-uri, în Caraș-Severin

Galerie (6)
Iconiță Google NewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Iconiță Google DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Editor Iulia Pop | Timp citire: 1 minut
Publicat la 24.09.2026, 12:34 | Modificat la 24.09.2026, 12:40

Două femei au murit în urma unui accident cumplit petrecut pe drumul naţional DN 6, în afara localităţii Vălişoara din Caraș-Severin. 

Cele două victime se aflau într-un microbuz, care a fost prins între două autotrenuri.

"Din nefericire, în urma impactului, două femei, aflate în microbuz, au decedat", au transmis polițiștii.

Circulația blocată

Circulaţia rutieră pe DN 6 era blocată complet, joi la prânz, traficul fiind dirijat pe ruta ocolitoare DJ 608C, Bucoşniţa - Petroşniţa.

Articolul continuă după reclamă

Poliţiştii rutieri se află la faţa locului şi efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor şi a cauzelor producerii accidentului.

"Le recomandăm conducătorilor auto să respecte indicaţiile poliţiştilor aflaţi în teren, să circule cu prudenţă şi să manifeste răbdare în zona afectată", a mai transmis IPJ Caraş-Severin.

Iulia Pop
Iulia Pop

Reporter senior la Observator Antena 1, care acoperă partea de Vest a țării. Are peste 20 de ani de experienţă în jurnalism.

Like
accident caras-severin microbuz victime
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.