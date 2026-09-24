Simion cere din nou suspendarea lui Nicușor Dan, după declarațiile președintelui privind anticipatele

George Simion reia atacurile la adresa lui Nicușor Dan și cere din nou suspendarea președintelui. Liderul AUR îl acuză pe șeful statului că se opune alegerilor anticipate și susține că acesta ar fi dat ordin pentru reținerea lui Călin Georgescu. Mesajul vine în contextul în care Nicușor Dan a declarat că nu își dorește alegeri anticipate și că partidele trebuie să găsească o soluție prin dialog.

"Nicuşor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetăţeni. Nicuşor Dan a dat ordin pentru cătuşele puse lui Călin Georgescu. Nicuşor Dan trebuie suspendat!", a scris Simion joi pe Facebook.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat în repetate rânduri că dizolvarea Parlamentului, care este urmată de organizarea de alegeri anticipate, nu este ceva ce el să îşi dorească.

În ceea ce priveşte reţinerea fostului candidat la Preşedinţie Călin Georgescu într-un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de peste un milion de euro, Nicuşor Dan a afirmat că nu are nimic de-a face cu alegerile din 2024 şi că e atributul şi responsabilitatea DIICOT să lămurească toate faptele, îndemnând totodată la respectarea prezumţiei de nevinovăţie. Preşedintele a mai spus, despre cei care îl consideră pe Georgescu o victimă, că cei care nu au încredere în sistemul de justiţie sunt 70-75% şi atunci, evident că pare că totul este un aranjament "cu nişte sfori trase din cine ştie ce loc".

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Întrebat într-un interviu pentru Hotnews dacă, în opinia sa, eliberarea lui Călin Georgescu poate fi un eşec al justiţiei, preşedintele Nicuşor Dan a declarat: "Nu cred, nu cred. În primul rând, controlul judiciar este tot o formă de restrângere a libertăţii. Ce înţeleg eu, fără să cunosc dosarul, este că un magistrat, procurorul, a apreciat că trebuie să fie o formă mai înaltă de restrângere a libertăţii. Altul, judecătorul de la Tribunal, o formă mai restrânsă. Şi, cu ocazia asta, s-a şi văzut că nu este un sistem care trage de toţi magistraţii şi-i pune să decidă după cum vrea acest sistem".

AUR a lansat plarforma suspeND

AUR a lansat, de la începutul lunii august platforma suspeND.ro referitoare la demersurile de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan.

Conform Constituţiei, în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui. AUR are 98 de parlamentari, numărul semnăturilor necesare fiind 155.