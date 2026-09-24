S-au "pensionat" la 30 de ani, au vândut locuinţa şi au plecat în lume. Cum au strâns bani pentru călătorii

După ce și-au reorganizat stilul de viață și finanțele, un cuplu a ales să plece în călătorii prin lume, în ceea ce cei doi numesc "prima lor pensionare". Planificarea a urmărit un echilibru între finanțarea stilului de viață dorit și protejarea bugetului alocat pentru anii următori.

Pentru a testa planul, cei doi au folosit un tabel pentru a-şi calcula bugetul. Au estimat cheltuielile zilnice, costurile călătoriilor și suma necesară pentru achiziția și întreținerea unei ambarcațiuni. Chiar dacă multe valori erau aproximative, punerea lor pe hârtie le-a oferit o imagine mai clară asupra economiilor pe care urmau să le consume și asupra riscului financiar asumat.

Cei doi aveau economii investite în conturi de brokeraj, planuri de pensie 401(k), însă nu voiau ca pauza profesională să îi lase fără resurse pentru o eventuală revenire pe piața muncii, potrivit BusinessInsider.

Cât au alocat cei doi pentru pauza profesională

Bugetul a inclus cheltuieli curente, călătorii internaționale, cumpărarea unei ambarcațiuni suficient de mari pentru a putea fi folosită ca locuință temporară și costurile imprevizibile ale proprietății unei bărci. Lipsa experienței în administrarea unei astfel de ambarcațiuni a făcut ca estimarea cheltuielilor de mentenanță să fie una dintre cele mai dificile componente ale planului.

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O parte din economii a fost considerată buget destinat consumului, fără intenția de a fi recuperat ulterior. Banii au provenit în principal din acțiuni Amazon deținute de Charlie Boddie, care reprezentau o componentă importantă a remunerației sale, precum și din certificate de depozit cu randamente moderate.

Pentru atingerea obiectivelor stabilite, estimarea lor a fost că vor cheltui între 10% și 20% din economiile acumulate. În perioada în care aveau venituri salariale, Bianca și Charlie aveau un nivel ridicat de consum. Trecerea la un buget mai strict a început prin limitarea meselor la restaurante scumpe și printr-o abordare mai atentă a achizițiilor de valoare mare, precum biletele la evenimente sportive sau hainele costisitoare.

Cei doi nu au redus însă în mod semnificativ bugetul destinat călătoriilor. Obiectivul pauzei era tocmai acela de a folosi timpul liber pentru a călători, iar renunțarea la experiențele pe care și le doreau ar fi schimbat scopul întregului proiect.

Cum au scăpat de datorii

Înainte de a face pasul, singura datorie importantă a cuplului era reprezentată de creditul ipotecar și de costurile asociației de proprietari pentru apartamentul din Seattle. Piața imobiliară din Seattle devenise mai dificilă, în special pentru apartamente, iar vânzarea într-un asemenea moment putea părea dezavantajoasă. Menținerea proprietății nu se potrivea însă cu noul buget, din cauza ratelor lunare ridicate.

În plus, cei doi nu doreau să își asume responsabilitățile și riscurile asociate statutului de proprietari care închiriază locuința. Apartamentul a fost vândut rapid la prețul solicitat, printr-o tranzacție realizată în afara pieței publice. După vânzare, Bianca și Charlie au decis să ceară sprijinul familiilor și să locuiască temporar împreună cu acestea.

În aproximativ un an și jumătate, cei doi au parcurs peste 1.800 de kilometri prin Pacificul de Nord-Vest, au vizitat 12 țări și au petrecut mai mult timp alături de familii.

Bianca și Charlie au descris această etapă drept "prima lor pensionare", însă au constatat că dificultatea principală nu a fost calcularea cheltuielilor pentru o perioadă fără salariu. Mult mai greu a fost să accepte incertitudinea, riscul și posibilul impact asupra planului de pensionare de la finalul carierei.

Ce decizie trebuie să ia acum cuplul

Pauza de la muncă le-a oferit experiențe pe care le consideră extrem de valoroase, însă soldul economiilor le obligă să își reevalueze următorii pași. La început, se așteptau să îşi facă planuri de viitor, după plecarea din câmpul muncii. Acest lucru nu s-a întâmplat.

Timp de mai multe luni, au luat în calcul cumpărarea unei mici afaceri pe care să o administreze împreună. Își doresc activități practice și mai mult control asupra modului în care lucrează. Printre variantele analizate se află o marină situată pe o insulă din sudul provinciei Columbia Britanică și un han cu 12 cabane, care ar necesita renovări.

Economiile disponibile nu le permit însă să cumpere simultan o locuință și o afacere. Spre deosebire de o carieră într-o corporaţie, unde următorul pas este de obicei clar, fie o promovare, fie schimbarea rolului, opțiunile actuale sunt mult mai numeroase și mai puțin previzibile.

Charlie a fost întrebat recent de tatăl său dacă regretă decizia luată, acum că a trecut o perioadă considerabilă de la renunțarea la locurile lor de muncă. Răspunsul celor doi a fost: "Am făcut alegerea corectă și încă nu avem regrete".

Experiența lor arată că o pauză profesională finanțată din economii poate fi construită printr-un mix de planificare financiară, reducerea costurilor și acceptarea unor compromisuri. Pentru Bianca și Charlie, incertitudinea privind viitorul profesional nu a anulat valoarea deciziei, chiar dacă următoarea investiție majoră va necesita o alegere între locuință și următoarele afaceri.