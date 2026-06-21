Observator » Evenimente » Două fetiţe au ajuns la spital, după ce s-au electrocutat la maşinuţe, la un ștrand din Băile Felix

Două fetiţe au ajuns la spital, după ce s-au electrocutat la maşinuţe, la un ștrand din Băile Felix

Două fetiţe au ajuns la spital, după ce s-au electrocutat la maşinuţe, la un ștrand din Băile Felix Ambulanţa România - Profimedia
Google News ObservatorNewsAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește ObservatorNews pe DiscoverUrmărește ObservatorNews pe Discover
Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 21.06.2026, 21:02 | Modificat la 21.06.2026, 21:02

Două fete, în vârstă de 9 și 11 ani, au ajuns la spital după ce s-au electrocutat în timp ce foloseau o mașinuță cu fisă la un ștrand din Băile Felix. Din fericire, copilele sunt în stare stabilă, conștiente și cooperante.

Incidentul s-a petrecut în incinta Ștrandului Apollo. Inițial, aparținătorii au refuzat transportul la spital, însă ulterior fetele au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, pentru investigații suplimentare.

Un simulator defect

Potrivit Bihon.ro, una dintre fetițe se afla pe mașinuță în momentul în care a fost electrocutată, moment în care și cealaltă minoră a încercat să i se alăture. La fața locului s-au deplasat și inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bihor, care au demarat verificări privind condițiile de funcționare ale operatorului economic și documentele de autorizare.

Articolul continuă după reclamă

Din primele informaţii, se pare că unul dintre simulatoare s-ar fi defectat și ar fi provocat electrocutarea fetiței. Inspectorii CJPC continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.

Redactia Observator
Redactia Observator
Like
electrocutate fetite baile felix
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.