Două fetiţe au ajuns la spital, după ce s-au electrocutat la maşinuţe, la un ștrand din Băile Felix

Două fete, în vârstă de 9 și 11 ani, au ajuns la spital după ce s-au electrocutat în timp ce foloseau o mașinuță cu fisă la un ștrand din Băile Felix. Din fericire, copilele sunt în stare stabilă, conștiente și cooperante.

Incidentul s-a petrecut în incinta Ștrandului Apollo. Inițial, aparținătorii au refuzat transportul la spital, însă ulterior fetele au fost duse la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, pentru investigații suplimentare.

Un simulator defect

Potrivit Bihon.ro, una dintre fetițe se afla pe mașinuță în momentul în care a fost electrocutată, moment în care și cealaltă minoră a încercat să i se alăture. La fața locului s-au deplasat și inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Bihor, care au demarat verificări privind condițiile de funcționare ale operatorului economic și documentele de autorizare.

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Din primele informaţii, se pare că unul dintre simulatoare s-ar fi defectat și ar fi provocat electrocutarea fetiței. Inspectorii CJPC continuă verificările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului.