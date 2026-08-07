Trump admite că SUA au probleme cu stocurile de muniții. Unele rezerve ar fi ajuns la doar 20%

Donald Trump admite că armata americană are probleme cu stocurile anumitor tipuri de muniții, chiar dacă susține că SUA pot continua fără dificultăți războiul cu Iranul. Președintele american recunoaște că unele rezerve sunt sub presiune, în timp ce producția de rachete Tomahawk și Patriot este accelerată, iar interceptoarele disponibile ar fi ajuns, în unele cazuri, la doar 20% din nivelul considerat necesar.

"Avem o rezervă nelimitată, practic nelimitată. În alte cazuri, situația este un pic mai dificilă", a răspuns el presei când a fost întrebat despre solicitarea adresată de administrația sa către Congres pentru aprobarea unui buget suplimentar destinat achizițiilor militare, potrivit Agerpres..

Trump a spus că industria americană de apărare crește producția de rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk și de rachete antiaeriene Patriot, ambele folosite intens în războiul cu Iranul și ale căror stocuri au scăzut drastic, interceptoarele Patriot fiind în plus cerute insistent de Ucraina.

Ca substitut al acestora, "avem anumite tipuri de muniții care s-ar putea să nu fie la fel de precise", a mai recunoscut Trump, care a susținut totuși că Statele Unite se află într-o "poziție excelentă".

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Trump, nemulțumit că nu ar fi fost informat despre scăderea stocurilor

Remarcile lui Trump vin după ce publicația Washington Post a relatat miercuri, citând oficiali participanți la o întâlnire desfășurată vinerea trecută, că el și-a exprimat frustrarea pentru că nu a fost informat despre o scădere îngrijorătoare a stocului de muniții pentru războiul din Orientul Mijlociu, situație care ar fi dus la o dispută cu secretarul său al apărării, Pete Hegseth.

Totuși, publicația The Atlantic a scris că responsabili militari americani au avertizat administrația lui Trump asupra scăderii stocului de rachete cu rază lungă de acțiune, precum ATACMS și PrSM, precum și a celui de rachete interceptoare avansate, respectiv Patriot și THAAD, disponibilitatea acestor interceptoare scăzând la numai 20% față de nivelul cerut de planificările armatei americane.