Două persoane în vârstă de 15, respectiv 69 de ani au ajuns la spital după ce au fost lovite pe o trecere de pietoni din Focşani, judeţul Vrancea, de o maşină scăpată de sub control. Autoturismul era condus de o femeie de 70 de ani.

Două persoane lovite pe o trecere de pietoni din Focșani. La volan se afla o femeie în vârstă de 70 de ani

"Din verificările efectuate până în acest moment, a rezultat faptul că o femeie, de 70 de ani, din municipiul Focșani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Gheorghe Maior Pastia, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, pătrunzând pe trecerea pentru pietoni a sensului de mers Bulevardului București cu Bulevardul Independenței. În urma evenimentului rutier, doi pietoni, respectiv un minor de 16 ani și o femeie de 69 de ani, au fost răniți ușor, aceștia fiind preluați și transportați către o unitate spitalicească pentru acordarea de îngrijiri medicale", a transmis IPJ Vrancea.

Cele două victime au fost transportate de urgenţă la spital.

"La locul solicitării au fost direcționate imediat o ambulanță cu asistent medical din cadrul Stației Centrale Focșani și un echipaj SMURD. La fața locului, echipele medicale au identificat două victime care au necesitat îngrijiri de urgență:

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femeie în vârstă de 69 de ani, conștientă și cooperantă, care prezenta un traumatism cranio-cerebral acut deschis;

tânăr în vârstă de 17 ani, conștient și cooperant, care prezenta un traumatism lombar.

Ambele victime au primit ajutor calificat și au fost stabilizate la fața locului. Ulterior, cele două persoane au fost transportate de urgență la Unitatea de Primiri Urgențe Focșani pentru investigații amănunțite și tratament medical de specialitate", a transmis SAJ Vrancea.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.