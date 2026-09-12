Două persoane au fost rănite, sâmbătă după-amiază, după ce o ambulanţă a intrat în gardul unei proprietăţi, pe Şoseaua Vitan-Bârzeşti. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

Două persoane, rănite după ce o ambulanţă a intrat într-un gard, în Bucureşti - Shutterstock

"Din primele informaţii, conducătorul unei ambulanţe, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Vitan-Bârzeşti, dinspre Splaiul Unirii către Str. Iuliu Haţieganu, în zona imobilului cu nr. 9A, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit gardul unei proprietăţi. În urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea a două persoane, acestea fiind transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate", a transmis Brigada Rutieră.

Conducătorul ambulanţei a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero". Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.