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Două persoane, rănite după ce o ambulanţă a intrat într-un gard, în Bucureşti

Ambulanţă în misiune Două persoane, rănite după ce o ambulanţă a intrat într-un gard, în Bucureşti - Shutterstock
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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 12.09.2026, 16:21 | Modificat la 12.09.2026, 16:22

Două persoane au fost rănite, sâmbătă după-amiază, după ce o ambulanţă a intrat în gardul unei proprietăţi, pe Şoseaua Vitan-Bârzeşti. Poliţiştii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat.

"Din primele informaţii, conducătorul unei ambulanţe, în vârstă de 43 de ani, care se deplasa pe Şos. Vitan-Bârzeşti, dinspre Splaiul Unirii către Str. Iuliu Haţieganu, în zona imobilului cu nr. 9A, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a lovit gardul unei proprietăţi. În urma accidentului de circulaţie a rezultat rănirea a două persoane, acestea fiind transportate la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale de specialitate", a transmis Brigada Rutieră. 

Conducătorul ambulanţei a fost testat cu aparatul Alcooltest, rezultatul indicat fiind "zero". Poliţiştii Brigăzii Rutiere fac cercetări pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs accidentul rutier.

V.N.
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