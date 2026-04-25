Bucăți de dronă au fost descoperite în Galați, iar o anexă gospodărească și un stâlp de electricitate au fost avariate sâmbătă noaptea, în urma unor noi atacuri cu drone desfășurate în Ucraina, în apropierea graniței fluviale cu România, potrivit MApN. Au fost semnalate drone în vecinătatea spațiului aerian românesc. Echipe specializate ale IGSU și alte structuri din MAI intervin la fața locului pentru investigații. Totodată, două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, aflate în misiune de Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la Baza 86 Aeriană Fetești.

"În dimineaţa zilei de sâmbătă, 25 aprilie, forţele ruse au reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spaţiului aerian al României. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Britanice din serviciul de luptă Poliţie Aeriană Întărită au decolat la ora 02.00, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti", a anunţat MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din localităţile Grindu şi Isaccea, din judeţul Tulcea, fiind transmis, la ora 02.14, mesaj RO-ALERT.

"Aeronavele Eurofighter Thyphoon au avut contact radar cu o ţintă aflată la 1,5 km de Reni, deasupra teritoriului ucrainean. Piloţii au avut autorizare de angajare a dronelor. Radarele MApN de la sol au avut contact radar cu un grup de ţinte până în zona localităţii Reni, Ucraina, unde au fost raportate multiple explozii", conform MApN.

Locuitorii din municipiul Galaţi au semnalat, prin serviciul 112, la ora 02.31, căderea unui obiect în zona Bariera Traian.

"Echipe specializate din IGSU şi alte structuri din MAI se află la faţa locului pentru cercetări. Nu s-au raportat victime. Din primele evaluări, rezultă că a fost afectată o anexă dintr-o gospodărie, precum şi un stâlp de electricitate, fără pagube însemnate. Fragmente de dronă au fost identificate în mai multe locuri din zona respectivă, care este securizată de Poliţia Română şi militari din MApN", relatează MApN.

Ministerul Apărării Naţionale condamnă ferm acţiunile iresponsabile ale Federaţiei Ruse şi subliniază că acestea reprezintă o nouă provocare la adresa securităţii regionale şi a stabilităţii în zona Mării Negre.

"Astfel de incidente demonstrează lipsa de respect a Federaţiei Ruse faţă de normele de drept internaţional şi pun în pericol nu doar siguranţa cetăţenilor români, ci şi securitatea colectivă a NATO. România rămâne ferm angajată în îndeplinirea obligaţiilor sale ca stat membru al Alianţei şi va continua să colaboreze strâns cu partenerii şi aliaţii pentru monitorizarea şi apărarea spaţiului aerian naţional", precizează Ministerul Apărării Naţionale.

Bilanțul atacurilor lângă România

De la începutul agresiunii ruse în Ucraina, din februarie 2022, s-au înregistrat peste 80 de atacuri pe teritoriul Ucrainei în apropierea graniței cu România. Dintre acestea în 24 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești, în spațiul aerian național (ultima pe 16 aprilie 2026), iar în 44 de situații au fost identificate pe teritoriul României fragmente provenite de la astfel de sisteme, majoritatea în zona de nord a județului Tulcea (ultima pe 4 aprilie 2026 - pe mare, în derivă, la 3,7 mile marine Est de Vama Veche ). Până în prezent, în acest an au fost înregistrate peste 20 situații de atacuri pe teritoriul Ucrainei, desfășurate în proximitatea frontierei cu România.

