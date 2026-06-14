O nouă alertă de dronă în Tulcea, după un atac al Rusiei în apropierea graniţei. Anunţul MApN

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un mesaj RO-Alert prin care au fost avertizaţi că există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Alerta a fost emisă după noi atacuri cu drone lansate de Rusia asupra unor obiective din Ucraina, în apropierea graniţei cu România. MApN precizează că nu au fost raportate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian românesc sau impacturi cu solul.

"În noaptea dinspre 13 spre 14 iunie, Federaţia Rusă a executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea. Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forţelor Aeriene Italiene din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană, au decolat la ora 00.10, pentru monitorizarea situaţiei aeriene la graniţa cu Ucraina, ca urmare a observării evoluţiei unui grup de ţinte aeriene, la 12 km est de Vâlcove", informează duminică MApN.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, un mesaj RO-Alert fiind trimis la ora 00.02.

Alerta aeriana a încetat la ora 01.11. Aeronavele Eurofighter Typhoon au aterizat în baza Baza 57 Mihail Kogălniceanu la ora 01.44. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian, scrie News.ro.

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MApN precizează că informează în timp real structurile aliate cu privire la situaţiile generate de aceste atacuri şi menţine permanent legătura cu acestea.

Cel mai recent incident a avut loc în 5 iunie, când o dronă maritimă a explodat în Portul Constanţa, zona fiind izolată, iar persoanele din apropiere, evacuate. Nu s-au înregistrat victime, iar MApN a precizat că drona s-a autodetonat şi că nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Locuitori din Constanţa şi Tulcea au fost evacuaţi, iar autorităţile militare române au informat ulterior că omologii ucraineni au confirmat că au pierdut controlul operării a patru drone. Potrivit MApN, celelalte trei drone s-au autodetonat - două în larg şi a treia în afara portului. Incidentul s-a petrecut la o săptămână distanţă de momentul în care o dronă rusească a lovit un bloc de civili în Galaţi.