Drumul din România care a devenit capcană pentru şoferi. Bucăţi de piatră şi gheaţă s-au prăbuşit în stradă

În doar câteva clipe, bucăţi de piatră şi gheaţă s-au prăbuşit în stradă, blocând circulaţia minute bune. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă incidentul arată cât de periculos este defileul în această perioadă.

Din cauza vremii, de pe versanţi se pot desprinde oricând noi bucăţi de stâncă sau gheaţă. Mai ales odată cu creşterea uşoară a temperaturilor. Aşadar, poliţiştii le cer şoferilor să circule cu maximă prudenţă şi să evite opririle în zonă.

