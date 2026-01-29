Antena Meniu Search
Drumul din România care a devenit capcană pentru şoferi. Bucăţi de piatră şi gheaţă s-au prăbuşit în stradă

Defileul Jiului a devenit, aseară, o capcană pentru şoferi.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 07:57

În doar câteva clipe, bucăţi de piatră şi gheaţă s-au prăbuşit în stradă, blocând circulaţia minute bune. Din fericire, nimeni nu a fost rănit, însă incidentul arată cât de periculos este defileul în această perioadă.

Din cauza vremii, de pe versanţi se pot desprinde oricând noi bucăţi de stâncă sau gheaţă. Mai ales odată cu creşterea uşoară a temperaturilor. Aşadar, poliţiştii le cer şoferilor să circule cu maximă prudenţă şi să evite opririle în zonă.

Redactia Observator
defileul jiului soferi gheata
