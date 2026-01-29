Afiş sexist în care femeile fac curăţenie şi băieţii se distrează, criticat. Reacţia Leroy Merlin

Un afiș care a apărut în magazinele Leroy Merlin a stârnit reacții critice din partea Centrului Filia, care a acuzat compania că promovează stereotipuri despre femei și fete și sugerează că munca domestică este responsabilitatea acestora.

Afiş sexist, controversat, folosit în magazinele Leroy Merlin. Centrul Filia: Locul femeilor este peste tot - Facebook

Pe afiș, mama și fiica apar făcând curățenie în genunchi, în timp ce băiatul și tatăl cântă și se joacă. "Not ok. V-am pregătit și câteva explicații despre cât de dăunătoare sunt reprezentările sexiste. Sperăm că scoateți repede din magazinele voastre aceste afișaje", au declarat reprezentantele Centrului Filia.

În continuare, ONG-ul atrage atenția că munca domestică este, în mare parte, neremunerată și revine, aproape întotdeauna, femeilor. La nivelul întregii populații există o distribuire tradițională a rolurilor de gen. 96% din femeile din România au declarat că ele sau o altă femeie pregătesc mâncarea, în timp ce 95% au susținut că ele sau o altă femeie din gospodărie fac curat în casă.

"Fetele sunt învățate de mici că acesta este scopul lor și sunt reduse la rolul lor domestic în raport cu spațiul de familie. Ce le transmiteți viitoarelor generații de fete? Că rolul este să fie supuse, la dispoziția bărbaților și extenuate de munca domestică?", a mai transmis organizația feministă.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Reacţia Leroy Merlin România nu a întârziat să apară. "Vă mulțumim că ați semnalat această imagine. Ne-a făcut să ne oprim și să reflectăm. Fotografia surprinde un moment simplu de familie, o pauză, o joacă. Nu a fost creată cu intenția de a transmite un mesaj despre roluri sau diferențe între oameni.

Totuși, înțelegem că imaginile au impact și pot fi interpretate în mod diferit. Dacă această fotografie a fost percepută ca nedreaptă sau a creat disconfort, ne asumăm acest lucru și ne pare sincer rău. Analizăm materialele pe care le folosim și vom face ajustările necesare, astfel încât să reflecte valorile noastre: respect, responsabilitate, diversitate și grijă față de oameni".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰