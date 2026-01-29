Scandalul preţului mărit la apă în Iaşi ia amploare. După ce compania care furnizează serviciile de apă şi canalizare a mărit tariful de la 1 ianuarie, primăria i-a ameninţat cu plângeri în instanţă dacă nu revin la tarifele de anul trecut. În timp ce instituţiile se contrazic între ele, oamenii îşi fac calcule să vadă de unde să mai taie ca să îşi poată plăti facturile.

"Da, exact. Cât îl dezinfectez cu detergentul, ar trebui să închid", a explicat o femeie.

Ca această doamnă vor face tot mai mulți ieșeni de luna aceasta. Prețul cu 15% mai mare la apă și canalizare a luat cetățenii prin surprindere.

Femeie: 22 de lei pe metru cub?

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Atât va fi.

Femeie: Deci eu, pe doi metri să spunem, într-o lună, poate trei metri, plătesc...

Reporter: 50-60 de lei.

Decizia majorării a fost luată la finalul anului 2024. Deşi doar 34 de primari din cei 120 din comisia cu drept de vot au fost prezenţi şi au votat scumpirea, majorarea s-a făcut fără alte discuții.

O decizie votată de puțini, aplicată tuturor

"Serviciile de apă şi de canalizare pentru Iaşi au fost stabilite ţinând cont de un coeficient de 2,5% cheltuială din bugetul mediu al unei familii medii, însemnând că e suportabil preţul", a declarat Răzvan Manolache, companie de apă şi canalizare Iaşi.

După valul de plângeri, primăria a contestat decizia scumpirii, pe care o consideră abuzivă și ilegală. Au cerut astfel revocarea ei, amenințând cu acțiuni în instanță.

"Asta este, să spunem, greaua moştenire şi mă opresc aici. Eu sunt absolut de acord că investiţiile trebuie să scadă tarifele, nu să le crească", a spus Mihai Chirica, primar al municipiului Iaşi.

Iașul, pe podiumul rușinii la prețul apei

"Ei au venituri calculate în euro şi noi în lei. Şi, în alte oraşe, preţul este mai mic... acolo cum se poate?", a transmis un localnic.

Noul preț a urcat Iașul pe locul doi la nivelul ţării, în topul celor mai mari tarife pentru serviciile de apă și canalizare, cu peste 23 de lei pe metru cub, după Vaslui. Culmea ironiei, cele mai mari tarife sunt în Moldova unde nivelul sărăciei este cel mai ridicat din țară, iar unul dintre cele mai mici prețuri la apă se găsește la București, unde oamenii au salariul mediu cu mult peste Iași.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰