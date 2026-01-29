Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Procurorii din Timiş: Şoferul microbuzului a consumat cocaină, canabis şi alcool. Ce arată expertiza INML

Procurorii care anchetează teribilul accident din Timiş în care şapte suporteri greci şi-au pierdut viaţa confirmă că şoferul microbuzului se urcase la volan beat şi drogat.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 14:57
Procurorii din Timiş: Şoferul microbuzului a consumat cocaină, canabis şi alcool. Ce arată expertiza INML - Procurorii din Timiş: Şoferul microbuzului a consumat cocaină, canabis şi alcool. Ce arată expertiza INML

Procurorii se bazează pe rezultatele oficiale venite de la INML care arată că şoferul consumase canabis, cocaină şi alcool înainte de a se urca la volan. Anchetatorii au cerut astfel de expertize toxicologice de la INML pentru toate persoanele decedate, dar deocamdată rezultatele au venit doar pentru şofer.

Ipoteza "lane assistance", neconfirmată de procurori

În ceea ce priveşte ipoteza conform căreia direcţia microbuzului ar fi fost blocată de sistemul "lane assistance", procurorii susţin că nu au informaţii care să susţină acest scenariu.

Articolul continuă după reclamă

"Se efectuează cercetări IN REM sub aspectul săvărşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi ucidere din culpă. În cauză a fost stabilit un buletin de analiză toxicologică realizat de INML pentru a se determina prezenţa substanţelor psihoactive în sânge în cazul conducătorului auto. Rezultatul a confirmat prezenţa în sânge a două substanţe psihoactive, respectiv canabis şi cocaină. De asemenea, a fost confirmată şi prezenţa alcoolului. Au fost găsite două plicuri suspecte de a avea substanţe psihoactive, dar nu avem încă rezultatele oficiale în acest sens", a declarat Bertha Serena Constantinescu, purtător de cuvânt Parchetul de pe lângă Judecătoria Lugoj.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident timis accident grecia romania franta razvan lucescu europa league
Înapoi la Homepage
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară?
Observator » Evenimente » Procurorii din Timiş: Şoferul microbuzului a consumat cocaină, canabis şi alcool. Ce arată expertiza INML