Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şase maşini furate, în valoare de 400.000 de euro, descoperite dezmembrate de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră au descoperit în Portul Constanța şase maşini, între care trei furate din Germania și Suedia, în valoare de 320.000 euro, dezmembrate și pregătite pentru export.

de Redactia Observator

la 29.01.2026 , 16:19

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și inspectoratelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu și Iași au descoperit, în urma unor acțiuni desfășurate în zona de competență, șase autoturisme aflate în atenția autorităților europene, estimate la o valoare de aproximativ 2 milioane de lei.

Acțiunea s-a desfășurat în cooperare cu ofițeri Frontex în perioada 26-28 ianuarie 2026.

Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au făcut un control amănunțit în incinta unui operator portuar. Au verificat o semiremorcă înmatriculate în Polonia. Potrivit documentelor, semiremorca transporta trei caroserii auto, lipsite de motor și de alte componente esențiale.

Articolul continuă după reclamă

Marfa era declarată ca piese auto uzate

În urma verificărilor, s-a constatat că seriile de șasiu înscrise nu corespundeau unor serii autentice. Polițiștii au reușit identificarea seriilor reale de șasiu.

Două dintre autoturisme figurau ca fiind furate din Germania. La extinderea controlului, a fost identificată o a doua semiremorcă. În aceasta se aflau motoare, cutii de viteze și alte componente auto, aparținând celor trei caroserii identificate inițial.

Cu această ocazie, a fost stabilită și cea de-a treia serie reală de șasiu. Autoturismul aferent figura ca fiind furat din Suedia.

Autoturismele, respectiv caroseriile și piesele componente ale acestora, au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

În ultimele șase luni, polițiștii de frontieră constănțeni au descoperit în Portul Constanța 11 autovehicule furate din alte state. Acestea erau pregătite pentru a fi exportate în țări terțe prin diferite metode de disimulare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

masini furate port constanta
Înapoi la Homepage
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Detalii teribile despre accidentul cu 7 morţi din Timiş. Ce s-a putut afla despre şoferul microbuzului
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Cum arată părinții Simonei Urzică de la Power Couple 2026. Imagine de colecție cu socrii lui Marius Urzică
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Ar fi o pierdere uriașă! Starul lui Filipe Coelho se antrenează separat și are șanse mici să joace cu Farul. Exclusiv
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Scandal sexual la nivel înalt: filmarea cu un consilier prezidențial căsătorit și subalterna lui a provocat furtună în Muntenegru
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Viorica de la Clejani se dezice de Fulgy! Cântăreața nu vrea să mai audă de el: ”Mă lepăd”
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu schimbările din programa şcolară?
Observator » Evenimente » Şase maşini furate, în valoare de 400.000 de euro, descoperite dezmembrate de polițiștii de frontieră