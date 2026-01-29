Şase maşini furate, în valoare de 400.000 de euro, descoperite dezmembrate de polițiștii de frontieră

Polițiștii de frontieră au descoperit în Portul Constanța şase maşini, între care trei furate din Germania și Suedia, în valoare de 320.000 euro, dezmembrate și pregătite pentru export.

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și inspectoratelor teritoriale ale Poliției de Frontieră Giurgiu și Iași au descoperit, în urma unor acțiuni desfășurate în zona de competență, șase autoturisme aflate în atenția autorităților europene, estimate la o valoare de aproximativ 2 milioane de lei.

Acțiunea s-a desfășurat în cooperare cu ofițeri Frontex în perioada 26-28 ianuarie 2026.

Acționând în baza analizei de risc, polițiștii de frontieră din cadrul Grupului de Nave Constanța au făcut un control amănunțit în incinta unui operator portuar. Au verificat o semiremorcă înmatriculate în Polonia. Potrivit documentelor, semiremorca transporta trei caroserii auto, lipsite de motor și de alte componente esențiale.

Marfa era declarată ca piese auto uzate

În urma verificărilor, s-a constatat că seriile de șasiu înscrise nu corespundeau unor serii autentice. Polițiștii au reușit identificarea seriilor reale de șasiu.

Două dintre autoturisme figurau ca fiind furate din Germania. La extinderea controlului, a fost identificată o a doua semiremorcă. În aceasta se aflau motoare, cutii de viteze și alte componente auto, aparținând celor trei caroserii identificate inițial.

Cu această ocazie, a fost stabilită și cea de-a treia serie reală de șasiu. Autoturismul aferent figura ca fiind furat din Suedia.

Autoturismele, respectiv caroseriile și piesele componente ale acestora, au fost indisponibilizate la sediul Gărzii de Coastă pentru continuarea cercetărilor. Polițiștii de frontieră au întocmit dosar penal pentru tăinuire, fals material în înscrisuri oficiale și uz de fals.

În ultimele șase luni, polițiștii de frontieră constănțeni au descoperit în Portul Constanța 11 autovehicule furate din alte state. Acestea erau pregătite pentru a fi exportate în țări terțe prin diferite metode de disimulare.

