Trump vrea atacuri țintite în Iran pentru a încuraja protestele. Oficiali israelieni și arabi, la Washington

Donald Trump ia în calcul atacuri țintite în Iran pentru a încuraja protestele, relatează Reuters citând surse. În timp ce Axios dezvăluie că oficiali de rang înalt din Israel și Arabia Saudită au ajuns la Washington, pentru discuții cu liderii americani despre o posibilă acțiune militară împotriva Iranului. Delegația israeliană transmite informații despre posibile ținte, în timp ce oficialii saudiți fac apel la evitarea unui conflict mai amplu și susțin promovarea diplomației.

Donald Trump evaluează opțiuni militare împotriva Iranului, de la lovituri țintite până la atacuri strategice mai ample, dar nu s-a luat încă o decizie finală, scrie Reuters. Scopul ar fi crearea unor condiții pentru o posibilă schimbare de regim, după ce autoritățile iraniene au reprimat valul recent de proteste, soldat cu mii de morți.

Un scenariu ar fi lovirea instituților și comandanților considerați responsabili pentru violențe, pentru a le da încredere protestatarilor să ocupe clădiri guvernamentale și sedii ale forțelor de ordine. Alte variante luate în calcul includ atacuri mai ample asupra programului nuclear sau asupra rachetelor balistice iraniene. Trump a declarat săptămâna trecută că o "armada" se îndreaptă spre ţară, dar că speră că nu va fi nevoit s-o folosească.

Totuși, oficiali israelieni și arabi spun că atacurile aeriene singure nu pot duce la căderea regimului de la Teheran. Iar diplomați occidentali și alte surse guvernamentale avertizează că astfel de lovituri ar putea slăbi mișcarea de protest deja afectată de represiunile sângeroase.

Iranul a anunţat că se pregătește pentru o confruntare militară, dar în același timp folosește canale diplomatice. Prezența unui important grup naval american în zonă oferă președintelui Trump opțiuni militare reale și rapide în cazul în care decide să lovească Iranul.

Pe de altă parte, Axios scrie că oficiali de rang înalt din domeniul apărării şi serviciilor de informaţii din Israel şi Arabia Saudită au ajuns la Washington pentru discuţii privind Iranul. Israelienii au venit la Washington pentru a împărtăși informații despre posibile ținte din Iran, în timp ce oficialii saudiți insistă să fie evitat un război mai amplu și promovează diplomația.

Prinţul Mohammed bin Salman i-a fi spus preşedintelui iranian Masoud Pezeshkian că Riadul nu va permite ca spaţiul său aerian sau teritoriul său să fie utilizat pentru acţiuni militare împotriva Teheranului.

