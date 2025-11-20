Norbi este tânărul de 28 de ani, aflat în scaun cu rotile, care a murit în accidentul provocat de judecătoarea din Satu Mare, care a confundat frâna cu acceleraţia, în parcarea spitalului de recuperare Auxologico President din Cordău. Bărbatul era din Aleşd şi ajunsese în scaun cu rotile în urma unui accident stupid. Şi-a fracturat coloana sărind într-o piscină.

Incidentul şocant a avut loc în noaptea de miercuri spre joi. Şoferiţa de 51 de ani încerca să îşi parcheze BMW-ul în parcarea spitalului, când a apăsat acceleraţia în loc de frână. A lovit trei pietoni, din care doi aflaţi în scaun cu rotile. Impactul a fost fatal pentru Norbi. Cea de-a doua victimă imobilizată este în stare gravă.

A confundat frâna cu acceleraţia

„Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie, de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, județul Satu Mare, în timp ce conducea un autoturism, în condiții ce urmează a fi stabilite din cercetări, în momentul efectuării manevrei de parcare a autoturismului, ar fi acționat în mod eronat pedala de accelerație în locul celei de frână, iar autoturismul s-a pus în mișcare de pe loc. Astfel, ar fi pătruns pe aleea pietonală situată în partea dreaptă a spitalului, unde a acroșat trei pietoni, respectiv un bărbat, de 28 de ani, din localitatea Aleșd, județul Bihor, un tânăr, de 18 ani, din municipiul Hunedoara, județul Hunedoara, ambii aflați în scaun rulant și o femeie, de 32 de ani, din comuna Drăgești, județul Bihor. În urma accidentului rutier, bărbatul de 28 de ani, din Aleșd, a suferit leziuni care, din nefericire, i-au provocat decesul la fața locului. De asemenea, tânărul de 18 ani a suferit multiple leziuni, iar femeia leziuni mai ușoare, ambii fiind transportați la spital, pentru investigații și îngrijiri medicale. Rezultatul testării cu aparatul etilotest a conducătoarei auto a relevat faptul că aceasta nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului Rutier Bihor, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, pentru stabilirea cauzelor și împrejurărilor producerii accidentului rutier”, spun poliţiştii.

Vestea morţii lui Norbi a căzut ca un trăsnet pentru cei apropiaţi, care încercau să strângă bani pentru tratamentul de recuperare. „Sufletul meu, ai plecat mult prea repede dintre noi! Vei rămâne veșnic în inima mea, soțul meu iubit! Te iubesc etern!”, a scris soţia acestuia. „Vei rămîne veșnic în inimile noastre Norbi! Odihna veșnică”, “Sincere condoleanțe! Dumnezeu să-l ierte și să îl odihnească în pace .. iar vouă sa va de-a putere să treceți peste aceasta mare durere!” “Vai Norbi dragă nu cred că ai plecat! Dumnezeu să te odihnească în pace!”, sunt doar câteva din mesajele transmise.

