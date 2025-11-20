Un bărbat de 27 de ani, aflat într-un scaun cu rotile, a murit, iar alte două persoane au fost rănite, după ce un autoturism a lovit trei pietoni – două persoane în scaun cu rotile și o asistentă – în parcarea unui centru medical din localitatea Cordău, județul Bihor.

Un accident grav a avut loc în noaptea de miercuri spre joi, în parcarea unui centru medical din Cordău, comuna Sânmartin.

Un autoturism a lovit trei pietoni aflați în zonă, două persoane în scaun cu rotile și o asistentă medicală, provocând moartea unui bărbat de 27 de ani și rănirea celorlalte două victime.

Apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 23:30, iar la fața locului au intervenit echipaje ale ISU Bihor din cadrul Gărzii 1 Mai și ale Detașamentelor 1 și 2 Oradea.

Pompierii au acționat cu o autospecială de descarcerare grea, o autospecială de primă intervenție, o ambulanță SMURD cu medic și autospeciala de Terapie Intensivă Mobilă.

Şoferiţa ar fi încurcat treptele de viteză şi a intrat într-o zonă pietonală

Un tânăr de 18 ani, aflat în scaun cu rotile și prins sub autoturism, a fost descarcerat și transportat la spital în stare critică, încadrat în cod roșu medical.

Cealaltă persoană în scaun cu rotile, un bărbat de 27 de ani, a fost găsită fără semne vitale, medicii declarând decesul la fața locului. A treia victimă, o asistentă medicală de 32 de ani, a suferit răni ușoare.

Potrivit surselor Observator, o fostă judecătoare, în vârstă de 51 de ani, aflată la volanul autoturismului său dotat cu cutie automată, ar fi încurcat treptele de viteză și a intrat într-o zonă pietonală. Poliția a deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs accidentul.

