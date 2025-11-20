Accident înfiorător în curtea unui spital privat din Bihor. O fostă judecătoare a spulberat cu bolidul ei doi tineri aflaţi în scaune cu rotile, după ce a încurcat frâna cu acceleraţia la maşina automată. Unul dintre ei a murit pe loc, în timp ce un altul, de doar 18 ani, este în stare gravă şi a fost operat. În accident a fost lovită şi o asistentă medicală. Fosta judecătoare nu consumase alcool şi nici droguri. Tânărul care a murit rămăsese imobilizat după o săritură în piscină.

Tragedia a avut loc aproape de miezul nopţii. Cei doi tineri, ambii în scaune cu rotile, au ieşit să fumeze, în curtea spitalului de recuperare de lângă Băile Felix. Erau însoţiţi de o asistentă.

Fosta judecătoare pur şi simplu i-a spulberat pe toţi trei. Martorii spun că femeia de 51 de ani ar fi vrut să parcheze, dar a încurcat pedala de frână cu cea de acceleraţie. Maşina, cu cutie automată, în modul de conducere, a pornit cu viteză şi i-a târât 15 metri până s-a oprit într o scară.

"Este o zonă, aşa-zisă, de relaxare a spitalului, acolo. Este o zonă ferită, se pare că nu suficent. Doamna de la volan este aparţinătoarea unui alt pacient de-al nostru", spune Laszlo Ritli, manager spitalului de recuperare.

Impactul provocat a fost devastator

Scările metalice s-aru rupt, iar balustrada a fost smulsă cu totul din beton. Din nefericire, pentru unul dintre tineri, lovitura a fost fatală.

"Un bărbat, aflat în scaun cu rotile, a fost găsit prins sub autoturism, iar un al doilea bărbat, tot în scaun cu rotile, era blocat între vehicul şi balustradă", spune Alina Butaci, Purtător de cuvânt ISU Bihor.

Norbi avea doar 27 de ani. A fost resuscitat zeci de minute, direct pe asfalt, însă degeaba. Tânărul se recupera la centrul medical de mai mult timp, după ce rămăsese imobilizat după o săritură în piscină. Spera că într-o zi va putea merge din nou şi să se căsătorească.

"Un tânăr cu visuri, speranţe, optimist, care în tot ce era rău vedea bine. El a ţinut suflarea în toată lumea că se va vindeca şi că va fi bine", spune o femeie.

Celălalt băiat în vârstă de 18 ani a ajuns direct în sala de operaţie.

"Stabilitate hemodinamică care a fost compensată foarte dificil, cu fracturi la nivelul membrelor inferioare şi la nivelul bazinului. A necesitat intervenţie chirurgicală imediată", spune Hadrian Borcea, șef UPU SMURD Oradea.

Femeia îşi ducea partenerul la clinică

Femeia venise la clinică să-şi interneze partenerul rămas paralizat după o infecţie severă, potrivit unor surse din anchetă. Şi ea suferă de o boală gravă şi se întorcea de la o mănăstire din zonă. Fosta judecătoare se pensionase în 2023. Maşina pe care o conducea este a ei, cumpărată în urmă cu doi ani, potrivit declaraţiei de avere. Nici poliţiştii nu şi pot explica ce s-a întâmplat, cum încurcat pedalele. Femeia nu consumase nici alcool, nici droguri.

La o mașină cu transmisie automată, în locul schimbătorului clasic, avem o manetă cu 4 moduri de bază şi 2 pedalele: - accelerația și frâna. Instructorii auto explică și de ce, totuşi, şoferii încurcă pedalele: mulți ridică tot piciorul de pe podea ca să mute de pe accelerație pe frână. În momentul ăla pierzi contactul cu mașina și reacția se întârzie. De aici și tragediile. Secretul este, spun profesioniștii, să ții călcâiul lipit de podea - mereu. Așa controlezi fin pedalele, nu le cauți în gol și nu le încurci, nici în panică.

Nu este singurul accident cumplit de acest fel. În 2021, o şoferiţă a încurcat pedalele, tot la o maşină automată şi a ucis două fete, una de 7 ani şi una de 21 în cartierul Andronache, din capitală. În acel caz, femeia consumase alcool. Este în închisoare acum, unde are de ispăşit o pedeapsă de patru ani şi jumătate.

