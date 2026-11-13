Incident şocant într-o şcoală de top din Bucureşti. Doi elevi au ajuns la spital după ce au fumat dintr-un dispozitiv electronic. Adolescenţii au primit vape-ul de la un coleg de clasă fără să ştie ce conţine. Au început să se panicheze abia când şi-au dat seama că se simt din ce în ce mai rău. Martorii spun că cel care le-a oferit dispozitivul a fugit când a văzut poliţia, iar pentru că şcoala nu are voie să îl perchiziţioneze, a putut să scape de probe.

Departe de ochii părinților și ai profesorilor, cei trei elevi de clasa a opta s-au întâlnit lângă școală, fără să îi vadă nimeni. Încurajați de un coleg, au fumat dintr-un dispozitiv.

Cei trei elevi de clasa a opta s-au întâlnit lângă şcoală, înainte de ore

Totul s-a întâmplat înainte ca elevii să intre la ore. Dar efectele au apărut după câteva minute, când erau deja în interiorul școlii, la cursuri. Părinții spun că dispozitivul ar fi fost pus la dispoziție de un al treilea băiat care a fugit și a sărit gardul din spate când a aflat că poliția a venit aici.

Articolul continuă după reclamă

La scurt timp după ce au intrat la cursuri, adolescenții au început să se simtă rău

Unul a cerut ajutor la cabinetul medical, în timp ce al doilea a fost găsit în baia școlii, cu o stare de greață și vărsături. De acolo s-a dat alarma. Ambulanțele au ajuns rapid la școală.

"Copiii au fost preluați fiecare de către o salvare, au mers la spital însoțiți de mamele lor. Au transmis dirigintei un document din care a ieșit că testele toxicologice sunt negative", explică Gabriela Nicolae, director adjunct Școala 97.

Părinții din școală sunt revoltați. Spun că sub nasul dascălilor, copiii din zonă au acces tot mai facil la substanțe periculoase, inclusiv droguri.

"Acolo sunt 3 perechi de adidași pe o sârmă, ceea ce înseamnă că este un punct de întâlnire pentru droguri și nu prea e ok, e la 200 de metri. Sunt copiii noștri, nu sunt numai ai școlii", spune o femeie.

"Lucrurile astea se întâmplă în toate școlile", adaugă o persoană.

Specialiștii atrag atenția că țigările electronice pot fi periculoase. Un vaporizator poate să conțină cantitatea de nicotină regăsită în două pachete de țigări obișnuite.

"Un exces de nicotină poate să determine în faza acută intoxicația organismului cu greață, vărsături, tahicardie, mergând până la stări de agitație locomotorie. De asemenea, nu știm cu exactitate concentrația pe care aceste lichide o aveau, cum au fost ele depozitate, dar cel mai important este vulnerabilitatea adolescenților la aceste substanțe, pentru că sistemul nervos nu e suficient de bine dezvoltat și nici enzimele care ar trebui să metabolizeze aceste substanțe nu sunt identice cu cele ale adultului", explică Radu Țincu, medic toxicolog.

Școala spune că nu poate face decât lecții de prevenție pentru copii

"Nu ar trebui să se intre cu astfel de obiecte, din păcate reprezentanții școlii nu au posibilitatea să percheziționeze și, în cazul de față, s-a efectuat un control asupra unui elev care ar fi fost suspectat că a adus acest obiect în școală, a fost așteptată prezența poliției care are competența de a percheziționa și nu a găsit nimic", precizează Florin Lixandru, inspector școlar general București.

Ministerul Educației dă vina pe adulții care le vând produsele periculoase minorilor. Însă dispozitivele pot fi cumpărate fără probleme și de pe internet.

"Oricât am căuta, oricât am percheziționa, oricât am încerca să transformăm școala într-o închisoare, școala este un spațiu viu, este un spațiu deschis", spune Sorin Ionescu, ministrul pentru învățământul preuniversitar.

Cele mai recente date ale Poliției arată că doar în șase luni au fost sesizate peste 1.500 de incidente în școli la care au fost chemați polițiștii.