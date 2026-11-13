Pericol toxic după un accident la cel mai mare combinat chimic din România! Peste 250 de angajaţi ai Chimcomplex din Vâlcea au fost evacuaţi după o avarie la un compresor care a degajat kilograme de clor în aer. Pompieri din trei judeţe au fost mobilizaţi, iar oamenii din zonă au fost sfătuiţi să se închidă în case.

Vaporii de clor au înghiţit combinatul Chimcomplex la prima oră a dimineţii. Norul toxic i-a afectat şi pe şoferi, care s-au trezit cu tuse şi ochi iritaţi. Pompierii au declanşat alerta după primul apel la 112. 260 de persoane munceau în fabrica de produse chimice.

Muncitor: "Am luat maşina şi am fugit până aici."

Reporter: "Dar se simţea puternic?"

Articolul continuă după reclamă

Muncitor: "Da, da. Odată ce am dispărut de acolo. Să mai stăm să ne spună cineva... am plecat noi."

Peste 15 kilograme de clor, eliberate în aer

Compania susţine că în aer au fost eliberate peste 15 kilograme de clor din cauza unui compresor defect de pe platforma chimică. O angajată a fost ameţită de vaporii toxici şi a picat din picioare.

"Prezenta dispnee, dureri toracice, tuse, un grad de insuficienţă respiratorie. Pacienta a fost internată pe secţia de Terapie Intensivă", spune Florin Nicolae, medic-şef la UPU Vâlcea.

Cinci angajaţi au fost internaţi la spital

În total, cinci salariaţi ai Chimcomplex au avut probleme respiratorii şi au fost internaţi la spital. Alerta chimică s-a întins pe o rază de cinci kilometri, iar oamenii au primit mesaje RO-Alert să se baricadeze în case, să evite deplasările şi să închidă instalaţiile de ventilaţie. Pompierii au măsurat nivelul de clor din atmosferă toată ziua. Aparatele au detectat lângă combinat un nivel extrem de periculos pentru sănătatea oamenilor.

"Forţele de intervenţie au fost suplimentate cu echipaje CBRN de la ISU Argeş şi ISU Dolj. A fost dispusă evacuarea personalului către partea de est a amplasamentului. La faţa locului a fost constituită o zonă de decontaminare a personalului", a declarat purtătoarea de cuvânt a ISU Vâlcea, Andreea Tache.

Ceaţa densă a împiedicat dispersarea rapidă a vaporilor toxici în atmosferă. Combinatul a fost închis temporar, iar poliţiştii au blocat toate căile de acces către platforma chimică.

"Situaţia este sub control. Echipele de intervenţie sunt la faţa locului, monitorizează zona", a spus Mihai Oprea, prefectul judeţului Vâlcea.

Clorul este un gaz extrem de toxic care, inhalat în cantităţi mari, poate provoca arsuri ale căilor respiratorii şi chiar deces la expunere îndelungată. Efectele asupra plămânilor se pot agrava chiar şi la câteva ore după expunerea la vaporii de clor.