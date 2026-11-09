Câştigă 22.000 de euro pe lună, dar spune că tot nu îi ajung banii. Pe ce îi cheltuie

Un medic din Elveția, care câștigă aproape 20.000 de franci elvețieni net pe lună – echivalentul a aproape 22.000 de euro, spune că nu își permite să cumpere o locuință, deși are un venit considerabil. Bărbatul, în vârstă de puțin peste 40 de ani, lucrează într-o funcție de conducere la un spital regional și are cheltuieli lunare de aproximativ 15.000 de franci. Deși familia reușește să economisească în jur de 6.000 de franci lunar, medicul susține că mai are nevoie de câțiva ani pentru a strânge banii necesari achiziționării unei locuinţe.

Bărbatul este căsătorit și are doi copii. Locuiește în cantonul Zürich și a decis să vorbească deschis despre veniturile și cheltuielile familiei sale. Deși recunoaște că duce o viață privilegiată din punct de vedere financiar, spune că achiziționarea unei locuințe reprezintă în continuare o provocare, relatează 20 Minuten.

Medicul câștigă aproape 20.000 de franci elvețieni net lunar, iar soția sa, care lucrează cu jumătate de normă, contribuie la bugetul familiei cu aproximativ 1.000 de franci. Din veniturile totale, o mare parte se duce pe impozite, asigurări, chirie, alimente, transport, vacanțe și activitățile copiilor.

Cheltuieli de 15.000 de franci pe lună. Pe ce se duc banii medicului

"Câștig aproape 20.000 de franci elvețieni net. În schimb, cheltuielile lunare se ridică la aproximativ 15.000 de franci. Acestea includ, printre altele, impozite, asigurări, alimente, transport, activități de petrecere a timpului liber, vacanțe, îmbrăcăminte, precum și activități și cursuri pentru copii", povestește medicul.

Articolul continuă după reclamă

Una dintre cele mai importante cheltuieli este chiria. Familia locuiește într-un apartament cu 5,5 camere, cu o suprafață de aproximativ 160 de metri pătrați, pentru care plătește lunar 3.800 de franci elvețieni.

Alți 2.200 de franci sunt cheltuiți în fiecare lună pentru îngrijirea celor doi copii. Cel mare merge deja la școală, în timp ce copilul mai mic este încă preșcolar. Atunci când mama lucrează, cei mici merg la creșă sau la un centru de îngrijire după orele de școală.

Familia investește și în activități extrașcolare. Copilul cel mare participă la cursuri de înot și kung-fu, iar părinții spun că își doresc să le ofere celor mici cât mai multe oportunități.

"Pentru noi este important să le oferim copiilor cât mai multe oportunități. (...) Cheltuim cu plăcere bani pentru aceste activități. Dar considerăm la fel de important ca cei mici să învețe că există limite și că nu pot primi pur și simplu tot ceea ce își doresc", explică bărbatul.

Trei vacanțe pe an și economii de 6.000 de franci lunar

Familia își permite și mai multe vacanțe în fiecare an. Medicul povestește că pleacă de aproximativ trei ori pe an, iar concediile însumează între patru și cinci săptămâni.

Vara preferă destinațiile de la malul mării, în special din sudul Europei. De asemenea, familia alege frecvent hoteluri din regiunile Vorarlberg și Tirol, unde copiii au parte de activități, iar părinții se pot relaxa în zonele de wellness. Iarna preferă destinațiile călduroase în locul vacanțelor la schi. Anul acesta au călătorit în Florida, în Statele Unite.

În ciuda acestor cheltuieli, medicul spune că familia reușește să economisească aproximativ 6.000 de franci în fiecare lună, echivalentul a aproxiamtiv 6.500 de euro. Recunoaște că veniturile îi permit un nivel de trai privilegiat, dar consideră că salariul său este justificat de responsabilitățile profesionale.

"Sunt conștient că, din punct de vedere financiar, ducem o viață foarte privilegiată. Cu toate acestea, consider că salariul meu este corect. Practic o profesie care necesită o pregătire îndelungată și intensă. În activitatea de zi cu zi, cerințele sunt foarte mari și port o responsabilitate uriașă. Muncesc mult și, din acest motiv, consider că remunerația este justificată", spune el.

De ce nu își permite să cumpere o casă, deși câștigă 20.000 de franci lunar

Deși veniturile familiei sunt ridicate, medicul susține că nu a reușit încă să economisească suma necesară pentru achiziționarea unei locuințe proprii.

Bărbatul estimează că o proprietate potrivită pentru familia sa ar costa aproximativ două milioane de franci elvețieni. Pentru a o cumpăra, calculează că ar avea nevoie de un avans de 30%, echivalentul a 600.000 de franci.

"Ne-am dori să cumpărăm o locuință proprie, dar în prezent nu avem încă suficient capital pentru avans. Pentru o proprietate în valoare de două milioane de franci, estimez că ar trebui să contribuim cu 30% din fonduri proprii. Asta înseamnă aproximativ 600.000 de franci", explică medicul.

Cu toate acestea, bărbatul este optimist și estimează că familia va reuși să facă achiziția în următorii cinci până la zece ani.

Pentru el, siguranța financiară nu înseamnă doar posibilitatea de a acoperi cheltuielile curente, ci și economii suficiente pentru o bătrânețe lipsită de griji, fără dependență de sprijinul statului.

"Consider că, în Elveția, posibilitatea de a-ți permite o locuință proprie este un lux", concluzionează medicul.