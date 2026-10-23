Ziua şi incidentul din şcoală. Este anchetă într-o şcoală din Timişoara după ce un elev de 13 ani s-a fotografiat printre bănci cu un cuţit. Vorbim deja de al treilea incident extrem de grav de săptămâna acesta, după atacul din Bistriţa şi Piteşti. Guvernul a anunţat astăzi şapte măsuri pentru siguranţa în şcoli: legi împotriva armelor şi controlul elevilor. Ministrul Educaţiei nu excludea nici percheziţionarea ghiozdanelor înainte de cursuri.

Incidentul a avut loc într-una dintre şcolile de top din Timişoara. Părinţii au intrat în panică după ce elevul de clasa a opta s-a fotografiat în timp ce ţinea cuţitul în mână. Imaginea a ajuns pe internet, însoţită de un mesaj. Unul dintre părinţi a trimis un mail anonim conducerii școlii. A fost chemată Poliţia. "Este vorba de un tânăr care de data aceasta nu se încadrează în rândul minorilor care au suferinţe din cauza unui bullying repetat asupra lor, ci dimpotrivă este un copil care ne-a creat probleme. Suntem speriaţi de-a dreptul despre ceea ce se întâmplă în ultimul timp", a declarat Aura Danielescu, inspector șef ISJ Timiș.

Adolescentul de 13 ani le-a spus poliţiştilor că arma era de jucărie şi că îi aparţinea unui coleg

Adolescentul de 13 ani le-a spus poliţiştilor că arma era de jucărie şi că îi aparţinea unui coleg. "Astăzi a fost deja însoţit de tatăl lui la şcoală. A fost suprins, nu ştia despre postare absolut deloc, ba dimpotrivă, nouă ne-a spus că şi-a făcut în mod special un cont de TiTtok separat pentru a putea urmări postările copilului, dar despre acel cont nu avea nicio informaţie", a declarat Daniel Urlea, director liceu Lenau Timișoara. Anchetatorii cercetează acum cazul, iar elevul ar putea fi chiar exmatriculat. Este al treilea incident grav de săptămâna aceasta. Elevul de 13 ani din Bistriţa care a atacat cu un cuţit o profesoară este internat în continuare la psihiatrie, în timp de adolescentul de 15 ani din Piteşti este arestat la domiciliu după ce şi-a atacat doi colegi de clasă cu o macetă, iar victimele sale au primit ordin de protecţie.

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"Aceste cazuri grave de violență din ultima perioadă sunt profund îngrijorătoare. Niciun copil nu trebuie să plece de acasă către școală cu frică și niciun părinte nu trebuie să se întrebe dacă acel copil se va întoarce de la școală în siguranță", a declarat Luca Niculescu, premierul României. Guvernul anunţă şapte măsuri de urgenţă după valul de atacuri, printre care pază înăsprită şi măsuri suplimentare de control. Ministrul Educaţiei vorbea inclusiv de controlul ghiozdanelor. "Evident formarea consilierilor astfel încât fenomenul acestuia a bullyingului şi al violenţei în şcoli să poată fi ţinut sub observaţie", a declarat Sorin Ionescu, ministrul pentru Educația preuniversitară. "Ne trebuie prevenţie, ne trebuie dialog, ne trebuie evaluare, dar vine întrebarea, oare avem suficiente cadre evaluate ca să facă acest lucru? Autorităţile de multe ori, senzaţia pe care ne-o dau este că se opresc la nivel birocratic. Noi la ora actuală avem birocraţie în loc de intervenţie rapidă", a declarat Horaţiu Hoară, Federaţia Părinţilor.

Elevii spun că e nevoie de prevenţie înainte de apărare. "Se pot organiza ateliere unde profesorii să înveţe cum pot ajuta elevii să previne aceste comportamente pe plan emoţional", a declarat Bogdan Enache, Consiliul Naţional al Elevilor. Datele sunt îngrijorătoare. În doar şase luni au fost peste 1500 de incidente în şcoli la care au fost chemaţi poliţiştii.