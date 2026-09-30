Românii vor telefoane tot mai performante, dar nu mai sunt dispuși să plătească oricât pentru ele. Așa că tot mai mulți se uită la piața second-hand, unde modelele noi ajung la vânzare după doar câteva luni și pot fi cu mii de lei mai ieftine. Pentru unele telefoane, cererea e deja mai mare decât oferta. Dar atenție: un preț prea mic poate ascunde probleme care te pot costa scump mai târziu.

Ultimul model de telefon nu mai trebuie neapărat să fie și nou. Mulți români se îndreaptă spre piața second-hand.

Reporter: Contează să fie ultima generație?

Persoană: Pentru mine, da. Lucrez și în domeniul online-ului, am conturi pe rețele, și da. De obicei, camera și rezoluția ecranului sunt foarte importante.

Articolul continuă după reclamă

Persoană: Sincer, prefer să-l iau recondiționat, probabil la un preț mai bun.

Cât durează până ajunge un telefon pe piaţa second hand

Trei-patru luni. Atât durează, de regulă, până când un telefon abia lansat ajunge și pe piața second-hand. Dacă alegem să îl cumpărăm recondiționat, de la un vânzător autorizat, putem economisi aproximativ 15-20% față de prețul din magazin.

"În general, multe telefoane ajung pe piața SH de la cineva care și-a luat telefon nou, dar nu corespunde, nu-i place culoarea, nu are suficientă capacitate de stocare sau au testat mai multe și nu l-au ales pe acela. Imediat, probabil că nu merită riscul de a lua un telefon la mâna a doua pentru o economie destul de mică. De obicei, ca să merite o diferență, aș spune undeva la 5-6 luni", explică Liviu Redeleanu, expert tehnologie.

"Aștept să scadă prețul sub piață și îl cumpăr, nu neapărat când apare", spune o persoană.

Datele unui magazin românesc de telefoane second-hand arată că, în primele nouă luni ale acestui an, vânzările au depășit deja nivelul înregistrat în tot anul trecut. Cu cât trece mai mult timp de la lansare, cu atât diferența de preț e mai mare.

"Dacă în magazin costă 6.500 de lei nou la noi, îl puteți cumpăra între 4.500 și 5.000 de lei. Cu siguranță și contextul economic favorizează asta. Acum câțiva ani exista această tendință: cum apărea un model, să-l cumpere de nou, să-l aibă acolo. Acum vor ultimul model, vor să-l cumpere, dar aleg să facă și economie", explică Corneliu Dumitraș, manager companie.

Diferenţa dintre un telefon second-hand și unul recondiționat

Dar între un telefon second-hand și unul recondiționat există o diferență importantă.

"Un refurbished știm ce s-a întâmplat cu el după ce a fost deținut de cineva înainte. Dacă s-a făcut cu piese de slabă calitate, e refurbished, dar nu prea. E foarte important să vezi de unde iei. De exemplu, ecranul, dacă a fost schimbat și schimbat cu unul de calitate proastă, dacă telefonul a avut vreun șoc mecanic, când îl iei s-ar putea să funcționeze, dar în scurt timp să nu mai funcționeze", menţionează Liviu Redeleanu, expert tehnologie.

Specialiștii ne recomandă să cumpărăm telefoane second hand cu garanție: Multe firme oferă doi ani pentru persoane fizice și un an pentru persoane juridice